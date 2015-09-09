中港经贸：粤港将向中央争取以广东为试点，开放更多金融领域予香港机构

路透香港9月9日 - 粤港合作联席会议第18次会议周三在香港举行，粤港两地政府签订五份合作协议外，并就个别合作范畴订下未来方向。其中金融合作方面，粤港将共同向中央争取以广东为试点，开放更多金融领域予香港机构和服务提供者，包括扩大粤港两地跨境人民币融资和投资业务、推动内地个人投资者境外投资安排等。

广东省省长朱小丹与香港特区行政长官梁振英出席＂粤港合作联席会议第18次会议＂签署仪式后会见记者。梁振英表示，粤港两地在人民币贷款上取得突破，跨境人民币贷款试点业务，已由前海进一步扩展至南沙、横琴两个新区；广东企业来港上市的数目方面亦有稳定的增长。

未来一年，两地会继续深化金融的合作，包括在跨境人民币贷款业务上，可以采取更具弹性和市场化的管理模式。此外，双方并同意降低香港证券和保险类金融机构进入内地市场的门槛，提高港方持股比例，逐步放宽业务范围等。

朱小丹表示，广东自贸区的设立会以推进粤港合作为基础，并希望利用香港作为国际航运、贸易及金融中心的优势，放大自贸区的功能，加快＂走出去＂步伐。

中国（广东）自由贸易试验区在今年4月正式挂牌成立。其他设有自贸试验区的内地城市还包括上海、天津及福建。

梁振英表示，未来一年特区政府将与广东省政府加强合作，探讨在三个片区为香港企业争取更多优惠政策和发展机遇。

此外，梁振英指出，＂一带一路＂的国家战略为两地加强合作带来重大机遇。香港会加强作为国家与世界各地＂超级联系人＂的角色，用好本身高度国际化、与国际社会联系比较多且面比较阔。此外，香港在外地设有办事处这特点，与广东方面配合好、对接好，一起去推动＂一带一路＂这个大战略。

他续称，至于广东省政府和企业可利用香港的金融、专业服务、法律仲裁、航运物流等服务，推进与＂一带一路＂线国家的联系和合作，利用香港的平台一起＂走出去＂。