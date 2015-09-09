中国证券：持股超一年股息红利免征个税亦适用于新三板股票--财政部

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月9日 - 中国本周二起对上市公司股息红利差别化个人所得税政策进行调整，对持股一年以上的投资者取得的股息红利所得暂免征收个税。财政部等部委周三并明确，除上市公司外，该办法亦适用于全国中小股份转让系统（俗称“新三板”）挂牌公司。
财政部网站刊登的财政部、国家税务总局、中国证监会等三部委答记者问称，新三板挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策，与上市公司股息红利差别化政策同步调整。
“对个人持有挂牌公司的股票，持股超过一年的，暂免征收个人所得税，持股一个月以内和一个月至一年的，税负维持原政策不变，仍为20%和10%。”
上述三部委周一晚间发布通知称，自9月8日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过一年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”