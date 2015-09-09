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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 14:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日经指数领涨亚股

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* 澳元/美元涨0.53%，美元/日圆涨0.52%，欧元/美元跌0.4%，美元/马币跌0.44%

* 标普期指涨0.85%，日经指数劲扬逾7%，沪综指涨1.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨2.9%，美国10年期公债收益率2.2023%

* 日相安倍晋三：将在截至下一财年的两年内把企业税率下调至少3.3个百分点

* 澳洲央行副总裁洛威：澳洲经济：具有弹性，仍可从中国获得机会

* 中国财政部：将实施更有力度财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施 (完)

(编译 张若琪 审校 高琦)

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