《汇市简讯》欧洲盘初：日经指数领涨亚股

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0553GMT
* 澳元/美元涨0.53%，美元/日圆涨0.52%，欧元/美元跌0.4%，美元/马币跌0.44%
* 标普期指涨0.85%，日经指数劲扬逾7%，沪综指涨1.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨2.9%，美国10年期公债收益率2.2023%
* 日相安倍晋三：将在截至下一财年的两年内把企业税率下调至少3.3个百分点
* 澳洲央行副总裁洛威：澳洲经济：具有弹性，仍可从中国获得机会
* 中国财政部：将实施更有力度财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施 (完)
(编译 张若琪 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”