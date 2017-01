美国个股：Netflix明年年初将在韩国、新加坡、香港和台湾推流媒体

路透9月9日 - Netflix Inc 表示,将于明年年初在韩国、新加坡、香港和台湾推出电影电视流媒体服务。

这是这家美国流媒体先锋的全球扩张计划的部分内容。到2016年底,Netflix计划把业务拓展到包括中国在内的200个国家,公司称正“继续在这些国家探索各种选择。”

Netflix称,流媒体服务推出后,可在智能电视、平板电脑、智能手机、电脑和一系列联网游戏机和机顶盒上获得。

Netflix本月稍早已在日本推出自己的服务,日本成为迎接该公司的首个亚洲国家。Netflix的自制剧有“纸牌屋”(House of Cards)和“女子监狱”(Orange is the New Black)。