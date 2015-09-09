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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 14:20 BJT

日本债市：公债小跌，因投资者注意力转向股市

10年期公债期货 价格跌0.05点，至148.25，稍早曾小涨至148.34，为1月底以来高位。

即便股市大涨，日本央行的例行购债操作仍对日债发挥一定的支撑作用。

日央行标购总计7,800亿日圆的日本公债，分为三笔，包括4,000亿日圆的至到期日还有5-10年的日债，2,400亿日圆至到期日10-25年日债，及1,400亿日圆至到期日25年或以上的日债。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.010%

五年期公债 0.065% +0.0 0.065%

10年期公债 0.365% +1.0 0.355%

20年期公债 1.115% +1.0 1.105%

30年期公债 1.400% +0.5 1.395%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.25 -0.05 148.30

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/张若琪 审校 白云/王洋)

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