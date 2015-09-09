日本债市：公债小跌，因投资者注意力转向股市

10年期公债期货 价格跌0.05点，至148.25，稍早曾小涨至148.34，为1月底以来高位。

即便股市大涨，日本央行的例行购债操作仍对日债发挥一定的支撑作用。

日央行标购总计7,800亿日圆的日本公债，分为三笔，包括4,000亿日圆的至到期日还有5-10年的日债，2,400亿日圆至到期日10-25年日债，及1,400亿日圆至到期日25年或以上的日债。