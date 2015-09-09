《路透晚报》--9月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：季度GDP核算改为分季核算，平均变化约0.1个百分点--国家统计局

中国国家统计局周三表示，从2015年三季度开始实施季度国内生产 总值（GDP）核算改革，从以前的累计核算改为分季核算，各季GDP绝对额有些变化但速度变 化不大。

--中国经济：实施更有力度财政政策，中央基建投资预算已下达96%--财政部

中国财政部周二表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施；目前转移支付资金已下达全年预算的95%，而截至8月31日中央基建投资预算已经下达96%。

--达沃斯论坛：中国经济下行压力较大，以国际合作化解过剩产能--发改委

中国国家发改委主任徐绍史周三在达沃斯论坛上表示，中国经济基本面是好的，只是目前面临的下行压力还是比较大；中国要抓住机会推动国际产能和装备合作，来化解产能过剩问题。

【金融】

--中国保险：保监会调研保险机构上市计划，有针对性地制定监管规则

中国保监会网站周二刊登通知称，将对国内各保险集团（控股）公司和保险公司展开上市计划专项调研。该项调研旨在全面了解保险机构关于上市的工作意向及工作安排，有针对性地研究制定相关监管规则，为保险机构登陆资本市场提供支持。

--美国金融：中国公民将支付277万美元，就涉嫌内幕交易与SEC达成和解

法庭文件显示，两名北京居民同意支付将近277万美元，以了结美国监管部门的指控。他们被指涉嫌内幕交易，在“明显安排好的时间”购买电商企业58同城的买权。

--香港金融：股市未来仍有波动，投资者应量力而为--财政司长

香港股市周三继续录得明显反弹，财政司司长曾俊华表示，相信未来市况仍会有波动，呼吁投资者要小心并要量力而为。

【固定收益】

--中国债市动态：10年续发国债受青睐但二级波动有限，短期情绪难脱谨慎

中国银行间债市周三早盘现券收益率小幅波动。交易员表示，现券早间收益率变化幅度多仅两个基点左右，而10年续发国债招标延续向好态势，对市场情绪虽有一定提振，但二级表现尚不明显。

--中国货币市场：主要回购利率小幅下行，资金重回宽裕但仍看汇市动向

中国银行间市场周三早盘主要回购利率小幅下行。资金面延续周一午后以来的转暖势头，短期重回充裕局面，此前央行逆回购、SLO(短期流动性调节工具)以及降准等连番输血动作显效；不过后续流动性能否保持宽松，仍要看汇市动向。

--新债招标：中国10年续发国债中标收益率3.3161%，低于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标的300亿元人民币10年期续发国债，中标收益率为3.3161%，低于此前3.34%的预测均值；边际中标收益率为3.3453%。投标倍数2.93倍，为今年以来国债较高认购水平。

--新债招标：中国农发行五年增发债收益率3.5719%，七年3.8448%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的五年期固息增发债，中标收益率为3.5719%，同时招标的七年和10年增发债，收益率分别为3.8448%和3.8819%；三期债投标倍数依次为3.15倍、2.34倍和2.13倍。

【外汇】

--中国外汇：外管局上海分局发文要求银行严查企业及个人购付汇--消息

中国监管层正多管齐下抑制人民币贬值预期。两位消息人士周三透露，国家外汇管理局上海分局近日下发文件，要求区域内银行加强外汇业务管理，并接受外管局关于银行办理外汇业务过程真实性、合规性审核履行情况的专项核查。

--中国央行：远期售汇交存20%风险保证金不属于资本管制，是宏观审慎政策

中国人民银行周二指出，近期要求金融机构按其远期售汇（含期权和掉期）签约额的20%交存外汇风险准备金，相当于让银行为应对未来可能出现的亏损而计提风险准备，通过价格传导抑制企业远期售汇的顺周期行为，属于非歧视性、价格型的逆周期调节，是对宏观审慎政策框架的完善。

--中国央行:外汇储备的变动是多重因素综合作用结果,未来有所增减也是正常的

中国人民银行周二以答记者问的方式，就8月外汇储备下降939亿美元做出说明，称外汇储备的变动是多重因素综合作用结果，未来有所增减也是正常的。

--中国汇市：人民币早盘下跌与离岸价差收窄，监管从严央行入市压力降低

人民币兑美元即期周三早盘下跌，中间价则小升。交易员表示，监管层一系列密集从严政策渐起效果，市场亦趋于冷静，央行入市干预压力下降；此时允许在岸人民币小幅回落，缩窄与离岸CNH价差，更利于缓解套利压力。

--离岸人民币:台湾人民币货币基金规模缩水，RP利率居高难下

人民币贬值预期犹在，台湾投信发行的人民币货币型基金未见止血，自8月中以来部分遭赎回逾三成，资金短缺令一周债券附买回(RP)利率维持在5%之上，远高于汇改前的3%水准。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升2.3%连二日反弹，题材股活跃市场信心回暖

中国股市沪综指周三放量收升2.3%，连续第二日反弹。分析师称，今日象征新经济的题材股非常活跃，人气有效回升，盘中现权重蓝筹和中小创共舞局面。若这一趋势得以延续，预计短线大盘呈震荡上行格局，第一目标位看年线附近(3,431点)。

--香港股市：恒指大涨4.1%，涨幅为2011年12月以来最大

香港股市周三连续第二日大涨，指标恒生指数单日百分点涨幅创近四年最高。恒指收涨4.1%至22,131.31点，国企指数大涨5.2%，报9,975.53点。

--中国证券：持股超一年股息红利免征个税亦适用于新三板股票--财政部

中国本周二起对上市公司股息红利差别化个人所得税政策进行调整，对持股一年以上的投资者取得的股息红利所得暂免征收个税。财政部等部委周三并明确，除上市公司外，该办法亦适用于全国中小股份转让系统（俗称“新三板”）挂牌公司。

--达沃斯论坛：滴滴快的宣布完成30亿美元融资，创全球未上市公司融资纪录

外界关注的中国最大移动交通平台滴滴快的公司融资案有了定论。在此前公布的20亿美元融资基础上，滴滴快的完成的融资额提高至30亿美元，这创造了全球未上市公司融资的最高纪录。

--中国个股：柳钢股份称母公司退出广西钢铁，与武钢联盟七年后生变