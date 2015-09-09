重发-台湾股市：受欧美及陆股激励收盘带量大涨3.57%，短线有续涨空间

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路透台北9月9日 - 台湾股市周三收涨3.57%创逾三周新高；分析师表示，在欧美股市大涨、大陆股市走稳及政策积极做多等带动下，今天台股跳空带量大涨，指数拉出一根长红棒，料短线指数将先行挑战季线--8,600点。

他们指出，这波台股指数从万点下来已下跌约28%，跌幅大于邻近亚洲股市，今天多头随国际股市大涨趁势展现强烈企图心。

台湾加权股价指数 收涨3.57%，报8,286.92点，创逾三周新高，前高为8月14日收在8,305.64点，日高则在8,296.13点；今日成交初值 为1,180.45亿台币，上交易日修正后为668.16亿。

〞全球股市大涨，政府积极做多，指数在8,000点又有国安基金撑着，短线还是看涨。〞一位不愿具名投顾分析师说。

凯基投顾分析师认为，投资人此时的投资策是选择下半年基本面能见度高的类股，如汽车零组件，成衣及光通讯，及半导体和面板族群。

兆丰投顾分析师则表示，因明天苹果将公布新产品，下周美国联邦储备理事会(FED)开会的不确定因素，让市场比较谨慎；不过，台股指数在8,000点以下国安基金强力支撑，加上时值将进入拉货旺季，料中期指数有机会挑战8,800甚至9,000点大关。

亚洲股市周三受到提振，乐观的德国经济数据推动美国和欧洲股市上涨；而避险货币日圆则下跌，因投资者人气转佳。

美国时间周三苹果 将有新品发表，苹果供应链大立光 收涨9.69%，报2,830台币。台积电 亦收涨4.88%，报129台币。

本地时间14:12，MSCI亚太明晟指数 上涨2.91%、日股 大涨7.71%，韩股 上涨2.96%。(完)

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