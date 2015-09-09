台湾金融：银行业可抵御经济放缓，央行若降息影响不大--穆迪

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月9日 - 信用评等机构穆迪周三表示，台湾银行体系展望稳定，虽然经济成长放缓，不过台湾受评银行的信用状况稳定；而若央行降息，预料虽不利银行获利，但不致影响银行业展望。
穆迪副总裁徐嵩宜说，由于利率低，企业资产负债表健全，因此不良的外部环境导致工业生产和出口成长，对台湾银行业资产品质的不良影响会得到缓冲。至于央行9月底虽有降息可能，虽不利银行业获利，但不致影响到目前银行业稳定的展望。
〞虽然经济环境和资产品质对银行获利有负面的压力，但是银行业体系展望稳定，〞徐嵩宜说。
他并认为，尽管认为房价仍然会小幅下跌，不过台湾的家庭储蓄比高，且银行的房贷都有抵押品，就算房价仍走低，银行的损失不会像多年前双卡(信用卡和现金卡)的损失那么大。
至于银行对大陆的曝险，徐嵩宜则表示，台湾银行在大陆的分支机构若在大陆的坏帐率升至4-5%，若以损失率达50%来算，台湾银行业的股本将减少2%，在此情况下，银行股东权益报酬率仍能维持偏高的单位数百分比报酬率。
穆迪稍早公布对台湾2015年和2016年的经济成长预估下调至1.5%和2.0%，主要受出口疲弱的影响。
穆迪评等的十家银行中，七家的展望为稳定，和台湾银行体系的稳定展望一致。这七家银行为台湾银行、兆丰商银、土地银行、国泰世华银行、台北富邦银行、彰化银行和玉山银行；至于华南银行和第一银行的展望则是正面。但中国信托商银则是展望负面。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”