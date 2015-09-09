台湾金融：银行业可抵御经济放缓，央行若降息影响不大--穆迪

路透台北9月9日 - 信用评等机构穆迪周三表示，台湾银行体系展望稳定，虽然经济成长放缓，不过台湾受评银行的信用状况稳定；而若央行降息，预料虽不利银行获利，但不致影响银行业展望。

穆迪副总裁徐嵩宜说，由于利率低，企业资产负债表健全，因此不良的外部环境导致工业生产和出口成长，对台湾银行业资产品质的不良影响会得到缓冲。至于央行9月底虽有降息可能，虽不利银行业获利，但不致影响到目前银行业稳定的展望。

〞虽然经济环境和资产品质对银行获利有负面的压力，但是银行业体系展望稳定，〞徐嵩宜说。

他并认为，尽管认为房价仍然会小幅下跌，不过台湾的家庭储蓄比高，且银行的房贷都有抵押品，就算房价仍走低，银行的损失不会像多年前双卡(信用卡和现金卡)的损失那么大。

至于银行对大陆的曝险，徐嵩宜则表示，台湾银行在大陆的分支机构若在大陆的坏帐率升至4-5%，若以损失率达50%来算，台湾银行业的股本将减少2%，在此情况下，银行股东权益报酬率仍能维持偏高的单位数百分比报酬率。

穆迪稍早公布对台湾2015年和2016年的经济成长预估下调至1.5%和2.0%，主要受出口疲弱的影响。