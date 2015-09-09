更正-日本个股：丰田将于年底推出新款普锐斯，日本打头阵

(更正：因英文原文有误，最后一段应为去年“总销量207,372辆”，非“总销量122,800辆”)

* 新车型油效至少提高10%

* 推出新车型正值廉价汽油打击混合动力车销售

* 美国市场8月普锐斯销量下降24%

路透东京9月9日 - 在汽油价格大跌导致环保车型需求减弱之际，丰田汽车 计划2015年底在日本市场及随后在其他市场开始出售新款普锐斯(Prius)油电混合动力车。

丰田称，新普锐斯将采用比当前车型更小、更轻的马达与电池，节油性能至少提升10%。该公司未提及里程数；当前车型每加仑汽油可行驶51英里。

该公司还表示，新款普锐斯的热效将达到40%，高于当前的38.5%。

丰田推出这款车正值公司面临挑战的时刻。美国汽油价格为2004年以来的同期低点，促使消费者以混合动力车和电动车抵付购买运动型车(运动休旅车，SUV)。