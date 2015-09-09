更正-日本个股：丰田将于年底推出新款普锐斯，日本打头阵

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因英文原文有误，最后一段应为去年“总销量207,372辆”，非“总销量122,800辆”)
* 新车型油效至少提高10%
* 推出新车型正值廉价汽油打击混合动力车销售
* 美国市场8月普锐斯销量下降24%
路透东京9月9日 - 在汽油价格大跌导致环保车型需求减弱之际，丰田汽车 计划2015年底在日本市场及随后在其他市场开始出售新款普锐斯(Prius)油电混合动力车。
丰田称，新普锐斯将采用比当前车型更小、更轻的马达与电池，节油性能至少提升10%。该公司未提及里程数；当前车型每加仑汽油可行驶51英里。
该公司还表示，新款普锐斯的热效将达到40%，高于当前的38.5%。
丰田推出这款车正值公司面临挑战的时刻。美国汽油价格为2004年以来的同期低点，促使消费者以混合动力车和电动车抵付购买运动型车(运动休旅车，SUV)。
8月美国市场普锐斯销量较上年同期下降24%至17,757辆。去年美国市场普锐斯总销量207,372辆。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”