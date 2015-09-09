新兴汇市：多数亚币上扬，全球股市上涨提振冒险意愿

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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泰铢 36.01 36.17 +0.44 -8.64 32.90
菲律宾披索 46.77 46.93 +0.34 -4.38 44.72
印尼卢比 14255.00 14275.00 +0.14 -13.15 12380.00
印度卢比 66.27 66.55 +0.43 -4.88 63.03
马币 4.3165 4.3385 +0.51 -19.00 3.4965
人民币 6.3743 6.3672 -0.11 -2.67 6.2040
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”