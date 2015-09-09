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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 14:49 BJT

新兴汇市：多数亚币上扬，全球股市上涨提振冒险意愿

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.51 119.81 -0.58 -0.71 119.66

坡元 1.4115 1.4177 +0.44 -6.06 1.3260

台币 32.517 33.003 +1.49 -2.46 31.718

韩元 1187.85 1200.90 +1.10 -7.45 1099.30

泰铢 36.01 36.17 +0.44 -8.64 32.90

菲律宾披索 46.77 46.93 +0.34 -4.38 44.72

印尼卢比 14255.00 14275.00 +0.14 -13.15 12380.00

印度卢比 66.27 66.55 +0.43 -4.88 63.03

马币 4.3165 4.3385 +0.51 -19.00 3.4965

人民币 6.3743 6.3672 -0.11 -2.67 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/陈宗琦/王兴亚/孙茉莉/张若琪)

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