国际油市：股市大涨提振油价上扬，但仍受供应过剩困扰

“中国股市的企稳...(对油价上涨)起到重要作用，”荷兰银行周三称。

日本的一周原油及成品油统计数据显示，炼厂产能利用率及库存水平保持稳定。

尽管周三上涨，但围绕全球产量高企而需求不断放缓的担忧仍然存在。亚洲需求主要受中国经济放缓的拖累，而在美国方面则是因为夏季驾车旺季的结束。

供应方面，市场近来猜测，一些产油国可能愿意协同减产以支撑油价，但俄罗斯和墨西哥本周均表示，他们不会减产，这给上述猜测当头一棒。

为了将竞争对手，尤其是美国页岩油生产商挤出市场，石油输出国组织(OPEC)目前原油产量接近纪录高位。美国页岩油生产商到目前为止经受住了油价大跌的打击，仍在开采石油。

OPEC周二称，印尼今年12月份将恢复OPEC成员国身份，这或将使本就接近历史高位的OPEC石油产量再增加近3%。

印尼产量在OPEC成员国中排倒数第四，仅高于利比亚、厄瓜多尔和卡塔尔。该国的到来将使OPEC成员国数量增加到13个。

在将近50年时间里，印尼是OPEC中唯一的亚洲国家，但后来由于油价创历史高位、国内需求增加、以及产量下降，印尼成为一个石油净进口国，导致其在2009年初退出OPEC。(完)

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