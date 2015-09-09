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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 15:07 BJT

全球金市：金价持于三周低点上方，静候美联储政策指引

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价格 变动 涨跌%

现货金 1122.5 1.1 0.1

现货银 14.765 -0.045 -0.3

现货铂金 1003.3 0.45 0.04

现货钯金 591.95 7.8 1.34

COMEX期金 1122 1 0.09

COMEX期银 14.775 0.02 0.14

汇率

欧元/美元 1.1153

美元指数 96.209

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 于春红/王洋/蔡美珍)

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