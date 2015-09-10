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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 14:56 BJT

表格：外资及陆资在台股买超18.87亿台币，连两日买超共232.69亿台币

路透台北9月10日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超18.87亿台币，连两个交易日买超共计232.69亿台币；上交易日修正后为买超213.83亿台币。

三大法人今日合计买超12.40亿台币，上交易日修正后为买超264.21亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

9/10 +18.87 -8.09 +5.21 -3.59 +12.40

9/9 +213.83r +39.14 +2.73 +8.51r +264.21r

9/8 -32.00r -5.02 +1.46 -4.27r -39.82r

9/7 -21.11 +8.04 +1.47 -7.55r -19.15r

9/4 -37.46r -18.83 +1.77 -4.80r -59.32r

9/3 +34.59 -29.23 -0.10 +5.67r +10.93r

9/2 +0.98 +36.20 +3.58 +0.01r +40.77r

9/1 -53.93r +1.43 +0.55 -2.56r -54.51r

本月累计 +123.77 +23.64 +16.66 -8.57 +155.50

2015 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计

8月 -570.67 -118.53 -24.86 +17.92r -696.15r

7月 -506.75 -221.17 -39.96 +34.82r -733.05r

6月 -847.34r -110.69 -46.85 -30.34r -1,035.22r

5月 +311.31 -17.08 -21.81 -16.51r +255.91r

4月 +1,002.05r +103.85 +34.75 -53.18r +1,087.47r

3月 -428.47 +56.37 -0.08 -141.98r -514.17r

2月 +965.53 -34.49 +6.44 -13.19r +924.28r

1月 +641.86 -50.91 +18.37 -5.53r +603.80r

2014 外资及陆资 自营商 投信 合计

12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r

11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r

10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r

9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r

8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r

7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r

6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r

5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)

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