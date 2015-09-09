路透基点：香港天元锰业暂时搁置1.5亿美元贷款案，以减少汇率曝险

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业消息人士称，香港天元锰业国际贸易有限公司的1.5亿美元贷款案暂时搁置，受中国近期汇率波动影响。这是本地区第二家为了减少外汇曝险而采取行动的借款人。

消息人士称，天元锰业决定取消为潜在参贷银行安排的实地考察活动，并暂停了这笔2.5年期循环信贷的银团组建。这笔融资本来在上周五才推出。独一牵头行兼簿记行永丰银行香港分行在周三发出电邮，向银行通知了借款人的决定。

这笔贷款在银团组建阶段的最高综合收益本来定为232个基点，利率较Libor加码210个基点，原定于9月14-16日在宁夏回族自治区进行实地考察。（完）