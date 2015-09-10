专栏节选：叶伦这一槌如何定江山？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月10日出版的当期「老谢开讲」专栏) 美国该不该升息，联准会、IMF、G20，都各有立场，尤其经过中国人民币突然调整中间汇价，造成全球股灾，整个金融市场仍未回神，美国时间9月16日FOMC的决议，将定下江山。

八月十一日中国人民币调整中间汇价，造成全球新一轮股灾之后，进入九月，全球金融市场的焦点都放在美国联准会（Fed）到底要不要升息的议题上，联准会主席叶伦（Janet Yellen）手上的指挥棒到底挥向哪一边，全球金融市场都等着九月十六日（美国时间）联邦公开市场委员会（FOMC）的决议。

因为放水容易，收水难！一九二九年全球经济大萧条之所以恶化，就是太早结束宽松货币政策，因此，这次联准会的升息动作，全世界都瞩目。包括联准会内部成员及各国央行、财长都有不同意见，尤其是美国公布第二季GDP（国内生产毛额）从初估的二．三％上调到三．七％，八月的失业率从五．三％降到五．一％，这已落在联准会认定的完全就业的目标值范围，而且，每周平均时薪增加二．二％，也优于市场预期。不过，八月非农业就业人口新增十七．三万人，不如市场预期的二十一．七万人，这给了市场广泛的讨论空间。

**疑虑：美国就业改善，却杀出中国黑天鹅**

美国全职人口已攀升到一．二二亿人，创下新高纪录；兼职人口则降至近四年半新低，从推出QE（量化宽松货币政策）以来，美国劳动市场的确有很大进展，但不意味回复到衰退前的健康水准。美国八月全职就业人口占总就业人数的八一．九％，仍低于金融海啸前的八三％。

从就业数据来看，似乎比较支持升息的论述，但是市场却明白说不，因为中国人民币突然调整中间汇价，为全球金融市场带来新变数，八月中国出口衰退五．五％，人民币中间汇价调整三％左右，却引来中国经济降温疑惧，全球金融市场出现崩溃式的大跌。

例如，八月十一日这一天，德国股市大跌三一一．一三点，次日再跌三六九．○四点，此后的十个交易日，大跌二二八○点，这是一一年欧债危机以来，德国股市最大的一次跌幅；法国股市从五二一七．八点跌到四二三○．四九点，也足足跌掉一千点。美国股市则在八月二十日出现三五八点重挫，二十一日再跌五三○．九四点，最可怕的是在八月二十四日这一天，道琼指数盘中大跌一○八九点，最后仍大跌五八八．四点，这是金融海啸以来最大的单日跌幅，VIX恐慌指数也飙升上了四○．七点。这场规模不小的股灾效应，也让全球金融市场的危机意识拉升到最高点，联准会要不要升息也分成两派。

联准会的官员分成两个阵营，一方认为美国有足够条件支持九月的升息。目前十位具有政策投票权的联准会理事会成员中，有三位表态升息，有五位对九月升息持保留意见，认为升息应更有耐性，特别是在人民币调整中间汇价造成金融市场大乱后，很多联准会官员立场都松动了。

最具代表性的是具投票权的纽约联准会总裁杜德利（William Dudley）及亚特兰大总裁洛克哈特（Dennis Lockhart），两人过去被视为是主张升息的鹰派，但最近杜德利公开表示，九月升息的迫切性已较数周前降低。最有分量的仍是联准会副总裁费希尔（Stanley Fischer）的意见，他在出席杰克森洞全球央行年会上表示，九月是否升息，仍言之过早，但他认为通膨将加速回升，联准会不应等到通膨达到二％的目标值才出手。费希尔也特别强调，人民币贬值对美国只有轻微的影响，这暗示他还是站在支持升息这一边。

不过，金融市场的稳定性，仍是影响升息很重要的变数，八月美股回挫，S&P五○○从二一三四点下挫八．六％，道琼从一八三五一点跌到一五三七○点，跌幅达一六．二％，过去二十五年来，美国从没出现过「经济没有衰退，股市却出现熊市」的现象。目前道琼指数已跌破年线，且各条均线形成「死亡交叉」，这个现象也是联准会考量升息的重要变数，因为美国一旦升息，进一步会影响全球资金流动，加速新兴市场动荡，反过来可能拖累美国。

根据芝加哥商品交易所集团（CME GROUP）的调查报告，利率期货市场显示，九月升息的机率已由先前二七％降为一九％，十月及十二月升息的机率则分别是三六％及五三％。从这个现象看，国际金融市场动荡，增添了九月升息的变数，不过十月或十二月升息机率相对上升。

对于升息的戏码，除了美国联准会官员意见分歧外，这次在全球央行年会上，各国央行总裁也有不同意见，最强烈主张升息的是日银总裁黑田东彦，他认为美国不要害怕升息，这能给外界对于美国经济好转增强信心。

**论战：拉加德吁三思，新兴市场忧动荡**

国际货币基金（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）却呼吁，升息一事非同小可，联准会已有很长时间未升息，应在对通膨及就业数据有绝对把握才开始升息，而非本着尝试心态操作，然后再走回头路。她的立场显得十分保留。

Ｇ二十（二十国集团）财长年会公报上也指出，全球复苏脆弱，成长未符合预期，全球经济风险升高，Ｇ二十的财长暗示不反对美国升息，但强调货币政策无法达成平衡成长；新兴市场的财长则担心，美国升息带给新兴市场更大的动荡。

这是美国面对九月升息与否的各自表述，支持者与反对者各有坚持，如果把支持升息与反对升息的论述综合整理一下，支持升息一方大致有四个理由。

一是全球低利率环境维持太久了，从○八年十二月迄今，联准会利率一直维持在○至○．二五％之间，联准会不升息，会让市场担心全球经济是否潜藏恶兆？二是升息环境已形成，目前通膨目标值二％没有达到，但其他经济数据都有显着改善，尤其失业率已创了七年新低，况且，美元已升值不少，并未减损美国经济复苏的力道。三是维持联准会公信力，最近市场虽有波动，但这只是美股涨多回档效应，联准会不应随市场起舞。四是美国大选考量，明年是美国大选年，联准会今年不出手，明年难度更高。

当然反对升息的也有四个坚持，一是金融市场在升息前已动荡不安，九月升息，会让市场更加动荡，升息可能更令投资者恐慌。二是全球实体经济复苏脆弱，这从全球原物料大跌可看出端倪，过去一年来，油价大跌逾六成，铁矿石下跌逾四成，都可看出实体经济需求的脆弱。三是中国经济的隐忧，中国出口衰退，人民币调整中间汇价，让大家不得不重视中国经济潜藏的黑洞问题。四是全球经济没有出现通膨的踪迹，反而是通缩的现象加重。

**象征：美国要向市场宣告终结ＱＥ**

这是支持升息与反对升息的四大坚持，升息与不升息都有理由，其实全球经济复苏的道路崎岖不平，美国升息的考量恐怕不在经济，而是在于遏阻金融风险，需要做出的象征动作，目的只在向市场传递QE告一段落。

因为，从柏南克祭出QE，连续六年的量化宽松已造成股债双泡沫，叶伦先前也说过美股估值过高，超级QE制造出大量热钱，热钱涌入股市，制造更大泡沫，美股连涨七年，今年才出现休息的讯号。美股连续创新高，企业购并热度也达空前，今年上半年美国企业购并金额较去年同期激增超过五成，同时美国企业热中把巨额现金回馈股东，而不是用来再投资，美国企业近五年来回购规模超过二兆美元，这个现象不是很健康。

另外，联准会大量购债及超低利率政策，人为压低美债债息，也增加了债市泡沫的风险，「债王」葛洛斯（Bill Gross）就坦言，债市已遭到非常操作扭曲，联准会需要象征性加息，勇敢向市场表达量化宽松结束的讯号。

著作《非理性繁荣》的诺贝尔经济学奖得主席勒（Robert Shiller）则建议联准会立刻升息，他认为美股炽热，楼市风险也升温，现在不升息，危机形成就来不及了。末日博士鲁比尼也认为，联准会应回收大量流动性。从葛洛斯、席勒到鲁比尼，一致的论点是联准会要勇于传达结束QE的讯号，这才是判断联准会升不升息的中心点。

因此，从金融海啸爆发后，柏南克祭出QE，到前年美国联准会停止购债，到现在决定要不要升息，这是美国货币政策最重要的三部曲。如果说柏南克的QE带给全球金融市场高度流动性，让全球股市出现十分畅旺的多头牛市，这次联准会升息会对金融市场带来什么样的撞击？这才是大家必须深入思考的核心问题。

**冲击：新兴市场货币贬值连成一线**

也就是说，逐渐从货币市场收回流动性，势必影响全球的股汇债市。首先是汇市，美元指数在四月开创了一○○．二七的新高价位，八月人民币调整中间汇价，热钱把日圆及欧元当成利差交易标的，让日圆回升到一一七．○一，欧元又见到一．一七的短期新高，美元指数反而从九八．三三跌到九二．六二，如今才回升到九十六左右，美国联准会一旦升息，资金会加速回流美国，美元可能进一步再走高。

联准会还没有对九月十六日是否升息表态，但新兴市场货币已出现大贬值风潮，亚洲新兴市场几乎重回一九九七年金融风暴贬值的窘况，例如，马币再创四．三六六二兑一美元新低，印尼盾贬到一四三○六，泰铢到三六．二二，菲律宾披索到四七．○三，都是金融风暴以来最低位置。 原物料生产国的货币也快速走贬，像油价大跌冲击俄罗斯卢布，一度又出现七一．五九新低，南非币则出现一三．九八的新低，巴西里拉从一．六八兑一美元狂跌到三．八五，加币也见到一．三三新低，纽币到○．六二，澳币也出现○．六九新低，联准会升息还没有实际动作，新兴市场货币贬值已连成一线。

假如以○八年十二月三十一日美国联准会祭出ＱＥ的那段时间和目前的汇价来比较，这七年之间，日圆贬值三二％，印尼盾贬二五．一六％，欧元贬值二二．六％，马币贬二五．八％，加币大约贬值九％，台币几乎是文风不动状态，○八年最后一个交易日台币收盘三二．七七元，目前台币大约也在这个价位，可以看出，央行彭总裁的稳字诀，不过台湾出口情势恶化，台币未来贬值压力不可轻忽。

汇市波动加大，债市多头也可能改变方向，全球低利率造就了债市多年的大牛市，一旦美国率先升息，债市可能转向，债市泡沫会不会进一步戳破？这是值得注意的焦点。

至于股市，美股已跌破多空最重要的滩头堡──年线支撑，美股各条均线都反转向下，意味了长达七年的大牛市可能在利率转向、资金收敛中，进入熊市，美股七年大牛市后的调整，威力不可轻忽，这当中还要特别注意中国股灾后的调整，假如中国股市泡沫煞不住车，全球股市可能还有更进一步负向调整。

这次八月股灾反映的是大家对中国经济降温的内心恐惧，另一方面也是对美国可能升息产生的疑虑，两者加在一起，心理的恐慌情绪也就持续升温了，现在叶伦这一槌如何定江山，全球都屏息以待！ (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。