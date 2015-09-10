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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:00 BJT

台湾经济指标预测--9月10日至11月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据：
    *  9月21日当周 

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     9/21      1600       外销订单       8月       --                    -5.0%
                          年变动率                     
     9/22      0830     季调失业率       8月       --                    3.74%
     9/23      1600       工业生产       8月       --                   -2.99%
                                                                              
     9/24      1620       M2年增率       8月       --                   +6.06%
     9/24  1700(预)       重贴现率    第二季       --                   1.875%
    * 10月5日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
     10/5      1610       外汇存底     9月底       --           4,247.91亿美元
    *10/7      0830   消费者物价指       9月       --                   -0.45%
                           数(CPI)                     
     10/7      1600           出口       9月       --                   -14.8%
    * 11月16日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
    11/20      1620         经常帐    第三季       --          顺差165.5亿美元
    
     日期  当地时间       经济指标  公布月分   预估值                     前值
       --    估1600     经济成长率    第三季       --           +0.52%(统计值)
                          (预估值)                     
       
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选

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