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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/9/10

经济指标                   时间        最新数据    前次数据      下次公   预估值 
                                                                  布       
 商品出口(y/y)              8月           -14.8%      -11.9%      10/7     --
 商品进口(y/y)              8月           -16.7%      -17.4%      10/7     --
 外销订单(y/y)              7月            -5.0%       -5.8%      9/21     --
 经常帐盈余(亿美元)         第二季        +165.5      +220.1  r   11/20    --
 国际收支(亿美元)           第二季         +41.7       +38.1      11/20    --
 M2货币总计数(y/y)          7月           +6.06%      +6.53%      9/24     --
 季调失业率                 7月            3.74%       3.76%      9/22     --
 工业生产指数(y/y)          7月           -2.99%      -1.17%  r   9/23     --
 外汇存底(亿美元)           8月底       4,247.91    4,219.56      10/5     --
 *消费者物价指数(CPI)(y/y)  8月           -0.45%      -0.64%  r   10/7     --
 国内生产总值(GDP) (y/y)    第二季        +0.52%      +3.84%      --       --
                                      (Q2统计值)  (Q1统计值)               
 重贴现率(%)                6月25日       1.875%      1.875%      9/24     --
  
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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