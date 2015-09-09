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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 15:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高4%，日股大涨带来支撑

“股市上扬以及美元/日圆走升给（东京期胶）带来提振，得力于空头回补后的买回操作。”一家东京券商的消息人士称，“在橡胶库存下降的背景下，东京期胶料将录得进一步涨幅。”

东京2月期胶 <0#2JRU:>收高6.7日圆，报每公斤174.3日圆，早盘曾触及一周高点175.4日圆。

继指标合约周一跌至2009年7月16日以来低点162.7日圆后，迄今已经反弹了7.1%。

上海期交所主力1月期胶合约 上扬165元人民币，收报每吨11,625元。

新加坡商品交易所的近月10月期胶 最新报126美分，上涨1美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/高琦 审校 张涛/杜明霞)

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