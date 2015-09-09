亚洲橡胶：TOCOM期胶收高4%，日股大涨带来支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“股市上扬以及美元/日圆走升给（东京期胶）带来提振，得力于空头回补后的买回操作。”一家东京券商的消息人士称，“在橡胶库存下降的背景下，东京期胶料将录得进一步涨幅。”
东京2月期胶 <0#2JRU:>收高6.7日圆，报每公斤174.3日圆，早盘曾触及一周高点175.4日圆。
继指标合约周一跌至2009年7月16日以来低点162.7日圆后，迄今已经反弹了7.1%。
上海期交所主力1月期胶合约 上扬165元人民币，收报每吨11,625元。
新加坡商品交易所的近月10月期胶 最新报126美分，上涨1美分。（完）
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉/高琦 审校 张涛/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”