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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 17:02 BJT

台湾汇市：台币大升逾2角终止连五贬，风险胃纳上扬且外资汇入

* 台币收升逾2角，终止连五日贬势
    * 外资汇入，进口商买汇
    * 亚股和亚币回温，风险胃纳上扬
    * 明日台币实质交易区间暂看32.450-32.600

    路透台北9月9日 - 台币兑美元 周三大升逾2角站上了一周高位。汇银人士说，
亚股全面劲扬，市场风险胃纳大增，亚币也回温，且外资汇入，带动台币终止连五贬。
    
    汇银人士表示，上日央行刻意将台币收贬破33的整数关卡，原以为央行促贬台币的力道
可能加大，但美股大幅反弹，带动了亚洲股市全面劲扬，银行间的美元多单纷纷砍出，令台
币收升至一周高位。
    
    〞不过下周还有美国FED要开会，可能还是会看亚币的方向，〞一位外商银交易员表示
。
    
    美国联邦储备理事会将于9月16-17日召开议息会议，全球金融市场对其升息与否屏息以
待。
    
    他们也认为，台币的走势还是要观察亚币如韩元或是坡元而定，即便今日台币大升，目
前市场看多美元的气氛还是颇高，在下周美国FED开会前后，银行间可能还是会积极调整部
位。
    
    一位公股商银交易人士则认为，32.500附近仍是台币趋升的重要压力区，此外国际行情
的变化及央行的动能还是不能忽略的观察要点。
    
    〞32.500附近先撑一下，就看老大守的牢不牢了，〞此交易人士说。    

    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价稍有缩
减。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.565/32.605，上日收在32.500。  
    
    台湾股市周三收涨3.57%创逾三周新高；而亚股方面，本地时间1621MSCI明晟除日本指
数 则是大涨3.22%。中国上海股市 收升2.32%。
    
    证交所表示，外资及陆资今日在台股大幅买超214.83亿台币，中止先前连三日卖超共计
90.57亿台币。          

    今日台币实质交易区间在32.498-32.619，上日交易区间在32.680-32.910。明日的实质
汇价主要区间暂看32.450-32.600。 
    
    本周国际重要经济数据和事件：       
    9/9(三)：日本8月消费者信心指数；英国7月工业生産和制造业産出；英国7月贸易收支
；韩国8月进出口物价；日本8月企业物价和7月机械订单；英国央行货币政策委员会会议(至
10日)；
    
    9/10(四)：中国8月CPI和PPI；美国8月进出口物价；美国7月趸售库存和销售；日本第
三季大型制造业景气判断指数；英国央行公布利率决定，幷公布9月政策会议的会议记录；
    
    9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心
和现况指数；美国8月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议；   
      
 16:00             台币/美元   上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        报价                                      亿美元  
 台北外汇经纪公司     32.775     33.003   32.498-33.009  33.003     9.57    7.52
                                                                          
 元太外汇经纪公司     32.776     33.001   32.500-33.001  33.001     5.86    4.08
                                                                          
    
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期              0.010/0.020         -0.010/0.005
 美元/台币六个月期             -0.030/0.000        -0.050/-0.015
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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