台湾汇市：台币大升逾2角终止连五贬，风险胃纳上扬且外资汇入

* 台币收升逾2角，终止连五日贬势 * 外资汇入，进口商买汇 * 亚股和亚币回温，风险胃纳上扬 * 明日台币实质交易区间暂看32.450-32.600 路透台北9月9日 - 台币兑美元 周三大升逾2角站上了一周高位。汇银人士说， 亚股全面劲扬，市场风险胃纳大增，亚币也回温，且外资汇入，带动台币终止连五贬。 汇银人士表示，上日央行刻意将台币收贬破33的整数关卡，原以为央行促贬台币的力道 可能加大，但美股大幅反弹，带动了亚洲股市全面劲扬，银行间的美元多单纷纷砍出，令台 币收升至一周高位。 〞不过下周还有美国FED要开会，可能还是会看亚币的方向，〞一位外商银交易员表示 。 美国联邦储备理事会将于9月16-17日召开议息会议，全球金融市场对其升息与否屏息以 待。 他们也认为，台币的走势还是要观察亚币如韩元或是坡元而定，即便今日台币大升，目 前市场看多美元的气氛还是颇高，在下周美国FED开会前后，银行间可能还是会积极调整部 位。 一位公股商银交易人士则认为，32.500附近仍是台币趋升的重要压力区，此外国际行情 的变化及央行的动能还是不能忽略的观察要点。 〞32.500附近先撑一下，就看老大守的牢不牢了，〞此交易人士说。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价稍有缩 减。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.565/32.605，上日收在32.500。 台湾股市周三收涨3.57%创逾三周新高；而亚股方面，本地时间1621MSCI明晟除日本指 数 则是大涨3.22%。中国上海股市 收升2.32%。 证交所表示，外资及陆资今日在台股大幅买超214.83亿台币，中止先前连三日卖超共计 90.57亿台币。 今日台币实质交易区间在32.498-32.619，上日交易区间在32.680-32.910。明日的实质 汇价主要区间暂看32.450-32.600。 本周国际重要经济数据和事件： 9/9(三)：日本8月消费者信心指数；英国7月工业生産和制造业産出；英国7月贸易收支 ；韩国8月进出口物价；日本8月企业物价和7月机械订单；英国央行货币政策委员会会议(至 10日)； 9/10(四)：中国8月CPI和PPI；美国8月进出口物价；美国7月趸售库存和销售；日本第 三季大型制造业景气判断指数；英国央行公布利率决定，幷公布9月政策会议的会议记录； 9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心 和现况指数；美国8月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.775 33.003 32.498-33.009 33.003 9.57 7.52 元太外汇经纪公司 32.776 33.001 32.500-33.001 33.001 5.86 4.08 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.010/0.005 美元/台币六个月期 -0.030/0.000 -0.050/-0.015 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 黄凯)