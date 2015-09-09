日本个股：日本麦当劳8月销售同比增长2.8%，自2014年1月来首度上升

路透东京9月9日 - 麦当劳 日本分支周三公布，8月同店销售自2014年1月以来首度上升，受助于与上年同期的对比，当时爆发食品安全丑闻令顾客望之却步。

从去年7月起，麦当劳业绩表现一蹶不振，当时中国的鸡只供应商被发现使用过期肉品。之后还发生几宗纠纷，包括最近传出冰饮内有塑胶碎片，导致一名女性顾客受伤。