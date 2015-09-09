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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 15:35 BJT

日本个股：日本麦当劳8月销售同比增长2.8%，自2014年1月来首度上升

路透东京9月9日 - 麦当劳 日本分支周三公布，8月同店销售自2014年1月以来首度上升，受助于与上年同期的对比，当时爆发食品安全丑闻令顾客望之却步。

日本麦当劳 在声明中表示，8月销售较上年同期增长2.8%。

从去年7月起，麦当劳业绩表现一蹶不振，当时中国的鸡只供应商被发现使用过期肉品。之后还发生几宗纠纷，包括最近传出冰饮内有塑胶碎片，导致一名女性顾客受伤。

日本麦当劳上月公布6月底止的上半年净亏损262亿日圆(2.2亿美元)，并预估全年料亏损380亿日圆。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)

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