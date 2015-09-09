日本个股：日本麦当劳8月销售同比增长2.8%，自2014年1月来首度上升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月9日 - 麦当劳 日本分支周三公布，8月同店销售自2014年1月以来首度上升，受助于与上年同期的对比，当时爆发食品安全丑闻令顾客望之却步。
日本麦当劳 在声明中表示，8月销售较上年同期增长2.8%。
从去年7月起，麦当劳业绩表现一蹶不振，当时中国的鸡只供应商被发现使用过期肉品。之后还发生几宗纠纷，包括最近传出冰饮内有塑胶碎片，导致一名女性顾客受伤。
日本麦当劳上月公布6月底止的上半年净亏损262亿日圆(2.2亿美元)，并预估全年料亏损380亿日圆。(完) (编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”