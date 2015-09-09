更正-《全球汇市》日圆及欧元走软，冒险意愿升温带动全球股市大涨

(更正：因译文有误，内文第三段改为“欧元兑美元下滑”，非“美元兑欧元”)

* 全球股市大涨提振美元

* 加元受到瞩目，稍晚加拿大央行将召开会议

* 瑞郎兑欧元创八个月新低

路透伦敦9月9日 - 日圆周三连续第三日下跌，因全球股市大涨损及避险资产需求；在此同时低收益的欧元也走弱，因近期欧元融资的利差交易平仓潮稍事歇息。

日本股市日经指数 收盘狂涨7.7%，创下近七年来最大单日涨幅，此前日本首相安倍晋三的言论引燃外界对政府出台更多经济刺激政策的期望。 这为欧洲股市盘初大涨2%创造了有利条件。

美元兑日圆 上涨0.7%报120.62日圆。欧元兑美元 下滑0.3%，报1.1175。美国两年期公债 和德国两年期公债 利差扩大也伤及欧元。

近几周因投资者出脱欧元的利差交易，令欧元一直获得支撑。

“短期来看，美德公债间的利差将回到年内最阔，这将会令欧元承压。”ING外汇部主管Chris Turner说道。

“不过如果风险意愿回升，即便是暂时的，但可能会再度涌现欧元的利差交易。”

自中国8月初意外令人民币贬值，在全球市场引发轩然大波以来，美元照着一个已成形模式而走，也就是随冒险意愿起落而波动。当股票及大宗商品等资产遭遇普遍抛售时，这个模式通常对日圆及欧元有利。

“我认为驱动汇市的风险偏好状态不会很快结束，”美银美林驻东京首席日本外汇策略师Shusuke Yamada称。

“焦点全都回到中国，中国的外汇市场、货币政策和资本控制依然不明朗。外汇市场非常紧张注意人民币可能进一步贬值。”

在冒险意愿上涨的推动下，欧元兑避险货币瑞郎 在亚洲盘初触及八个月高点1.0970，然后回落至1.0940。

加元兑美元 走软至1.3210，周二则上涨0.8%，因该国主要出口商品--石油价格大涨。油价大跌上月使加元跌至11年低点。

加拿大央行预计维持利率在0.5%不变，由于今年两次降息后，近来公布的经济数据不错。不过市场人士预期央行表现出温和立场。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1183 1.1199 -0.14 -7.56 1.2097

美元/日圆 120.62 119.78 0.70 0.97 119.68

欧元/日圆 134.88 134.18 0.52 -7.12 144.77

美元/瑞郎 0.9753 0.9784 -0.32 -1.89 0.9941

英镑/美元 1.5395 1.5395 0.00 -1.14 1.5573

美元/加元 1.3220 1.3204 0.12 13.79 1.1618

澳元/美元 0.7043 0.7014 0.41 -13.77 0.8168

新西兰元/美元 0.6361 0.6342 0.30 -18.42 0.7797

欧元/瑞郎 1.0909 1.0966 -0.52 -9.29 1.2026

欧元/英镑 0.7262 0.7273 -0.15 -6.36 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4113 9.4141 -0.03 0.03 9.4688

美元/挪威克朗 8.2369 8.2343 0.03 10.24 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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