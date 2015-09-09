更新版 1-达沃斯论坛：滴滴快的宣布完成30亿美元融资，创全球未上市公司融资纪录

* 滴滴快的完成30亿美元融资，创全球未上市公司融资纪录

* 目前现金储备40亿美元，为国内移动互联网公司中最高

* 新投资者包括中投公司和中国平安 (新增更多细节和背景)

路透上海9月9日 - 外界关注的中国最大移动交通平台滴滴快的公司融资案有了定论。在此前公布的20亿美元融资基础上，滴滴快的完成的融资额提高至30亿美元，这创造了全球未上市公司融资的最高纪录。

公司新闻稿称，在今天上午召开的夏季达沃斯论坛上，滴滴快的董事长程维正式确认公司融资完成的相关信息，并首次公布以中投公司 和中国平安 为代表的投资方信息。 新闻稿并指出，本轮融资完成后，滴滴快的将拥有近40亿美元的现金储备，这也是迄今为止中国移动互联网公司最高的现金储备。 滴滴快的公司本次没有披露更多投资者的名单，仅表示“更多引入了具备中资背景的战略股东以及对未来业务拓展和布局有帮助的投资者”。程维称，未来的出行将不只是出行，此轮中投、平安等参与投资，也预示了滴滴快的的商业模式将与更多业态产生关联。

在公司7月宣布完成20亿美元融资时，滴滴快的称，新的投资方包括资本国际私募基金(Capital International Private Equity Fund)等多家全球知名投资者，阿里巴巴 、腾讯 、淡马锡、高都资本(Coatue Management)等现有股东也都追加了投资。

滴滴快的此前表示，融资资金将用于巩固公司现有市场地位、进一步拓展和做深国内市场和新业务，以及用于公司平台技术升级、大数据的研发和运营和提升用户体验效率等，致力于三年内成为全球最大的一站式出行平台。

程维表示，未来三年，滴滴致力于把交通工具整合一起，通过不同方式为不同用户提供差异化服务。

滴滴打车周三正式公布了全新品牌升级和标识，“滴滴打车”更名为“滴滴出行”并启用新Logo。这标志着滴滴正式升级为一站式移动出行平台，以及全面开始构建出行领域的生态系统。