香港金融：股市未来仍有波动，投资者应量力而为--财政司长

路透香港9月9日 - 香港股市周三继续录得明显反弹，财政司司长曾俊华表示，相信未来市况仍会有波动，呼吁投资者要小心并要量力而为。

曾俊华启程到菲律宾宿雾出席亚太区经济合作组织财长会议前，在机场对记者表示，目前在不同经济体都存在一些很不稳定的因素，相信这亦会影响到不同地方经济上的发展，尤其是在亚太区。

他指出，在欧洲基本上衰退已在发生，在日本也看不到有些甚么增长，唯一好的地方是美国仍有一些增长。

＂这个亦会影响到下半年整体的经济增长，我们会密切留意对香港的影响是怎样。＂他称。

香港股市继周二回升后，恒生指数 今天收市再大幅反弹4.1%，为2011年12月1日以来最大的单日升幅。主板成交额由周二的826.58亿港元增至1,154.32亿港元。

被问到＂深港通＂开通时间表时，曾俊华重申，政府对此已经备就绪，一有决定就可以推行，但就没回应落实的时间表，只称要待政策上作出决定。