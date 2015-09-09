香港金融：股市未来仍有波动，投资者应量力而为--财政司长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月9日 - 香港股市周三继续录得明显反弹，财政司司长曾俊华表示，相信未来市况仍会有波动，呼吁投资者要小心并要量力而为。
曾俊华启程到菲律宾宿雾出席亚太区经济合作组织财长会议前，在机场对记者表示，目前在不同经济体都存在一些很不稳定的因素，相信这亦会影响到不同地方经济上的发展，尤其是在亚太区。
他指出，在欧洲基本上衰退已在发生，在日本也看不到有些甚么增长，唯一好的地方是美国仍有一些增长。
＂这个亦会影响到下半年整体的经济增长，我们会密切留意对香港的影响是怎样。＂他称。
香港股市继周二回升后，恒生指数 今天收市再大幅反弹4.1%，为2011年12月1日以来最大的单日升幅。主板成交额由周二的826.58亿港元增至1,154.32亿港元。
被问到＂深港通＂开通时间表时，曾俊华重申，政府对此已经备就绪，一有决定就可以推行，但就没回应落实的时间表，只称要待政策上作出决定。
＂中央决定何时推动，我们便可以推行了。＂他说。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”