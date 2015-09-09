《路透晚报》--9月9日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高7.7%，创近七年来最大单日涨幅

日股日经指数周三飙升，创下近七年来最大单日涨幅，此前日本首相安倍晋三的言论引燃外界对政府出台更多经济刺激政策的期望，长线投资者进场逢低买进。日经指数大涨7.7%，收于18,770.51点，创2008年10月30日以来最大单日涨幅，制药商和金融类股领涨。东证股价指数上涨6.4%至1,507,37，成交3.14万亿日圆，比过去100日均值高出逾15%。

--中国股市：沪综指放量收升2.3%连二日反弹，题材股活跃市场信心回暖

中国股市沪综指放量收升2.3%，连续第二日反弹。分析师称，今日象征新经济的题材股非常活跃，人气有效回升，盘中现权重蓝筹和中小创共舞局面。沪综指收报3,243.089点，涨72.637点或2.29%。上证A股今日成交4,122亿元人民币，较上日创下的近七个月地量2,634亿元放大逾五成。

--香港股市：恒指大涨4.1%，涨幅为2011年12月以来最大

香港股市连续第二日大涨，指标恒生指数单日百分点涨幅创近四年最高。恒指收涨4.1%至22,131.31点，国企指数大涨5.2%，报9,975.53点。这是恒指自2011年12月1日以来的最大涨幅。

--汇市：日圆及欧元走软，冒险意愿升温带动全球股市大涨

日圆连续第三日下跌，因全球股市大涨损及避险资产需求；在此同时低收益的欧元也走弱，因近期欧元融资的利差交易平仓潮稍事歇息。0828 GMT，美元兑日圆上涨0.73%报120.66日圆。欧元兑美元下滑0.17%，报1.1180。

--欧元债市：德债收益率上扬，观望德国及美国大量新债供应

德国公债收益率上扬，德国将标售最高40亿欧元10年期公债，投资人出脱旧债挪出空间。市场人士亦密切注意美国今日稍晚发行210亿美元10年期公债情况。德国10年期公债收益上扬3个基点，至0.71%。

--国际油市：股市大涨提振油价上扬，但仍受供应过剩困扰

原油价格上涨，因亚洲股市借力隔夜欧美股市的出色表现上涨，不过供应过剩依然困扰能源市场。0845 GMT，布兰特原油报每桶49.89美元，较上日结算价上涨0.37美元，上日跳涨4%。美国原油接近持平，报每桶45.97美元。

--全球金市：金价持于三周低点上方，静候美联储政策指引

随着美元弱势整理，金价持于三周低点上方，仍在窄幅区间波动，交易员在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的指引。0850GMT，现货金几无变动，报每盎司1,121.80美元，处于本周稍早所及的三周低点1,116.20美元上方，上日收报1121.40。

--金属期市：伦敦期铜触及七周最高，市场预期中国将加大经济扶持力度

伦敦期铜升至7月末以来最高，因在中国将采取更多措施支撑经济的预期之下，空头回补引领的涨势加快。0858 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.84%至每吨5,390美元，稍早触及7月22日来最高5,434.50美元。铜价上日跳涨3.8%。上海期铜一度大涨逾5%，终场收高4.4%至每吨41,140元人民币。