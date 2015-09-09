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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 16:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍倾向于上行

0813GMT
    
    * 美元/日圆仍倾向上行，一目均衡转换线位于120.72
    * 可能升向关键轴点121.00
    * 亚洲业者看到日本出口商和投资者发出大量卖单
    * 据说卖单与资金汇回日本有关
    * 今日迄今高点为120.74
    * 图表：link.reuters.com/cax55w
    (完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞; 审校 李春喜)

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