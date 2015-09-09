德国个股：奥迪执行长称，在华销量下滑态势或在8月减缓

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
宝马和奔驰对中国市场的看法更加乐观。这两家公司7月在中国市场的销量连续第二个月超过奥迪。
奔驰力争今年的销量能超过300,000辆，2014年销售了281,588辆。该公司希望能借助一系列新推出的改款车型，带动中国市场销售。宝马预期会录得个位数增幅。
Stadler说道：“现在我们应该稍安勿躁，等待中国市场恢复平静。”奥迪周四将公布8月销量数据。(完)
(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王洋/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”