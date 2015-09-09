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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 16:42 BJT

德国个股：奥迪执行长称，在华销量下滑态势或在8月减缓

宝马和奔驰对中国市场的看法更加乐观。这两家公司7月在中国市场的销量连续第二个月超过奥迪。

奔驰力争今年的销量能超过300,000辆，2014年销售了281,588辆。该公司希望能借助一系列新推出的改款车型，带动中国市场销售。宝马预期会录得个位数增幅。

Stadler说道：“现在我们应该稍安勿躁，等待中国市场恢复平静。”奥迪周四将公布8月销量数据。(完)

(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王洋/高琦)

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