更新版 1-中国汇市：人民币收盘三连跌与离岸价差收窄，监管从严央行干预压力降低

* 人民币收三连跌，中间价则小升 * 监管从严央行入市干预压力下降 * 在岸与离岸价差收窄至800点子左右 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海9月9日 - 人民币兑美元即期 周三收盘三连跌至一周新低，中间价 则小升。交易员表示，监管层一系列密集从严政策渐起效果，市场亦趋于冷静，央行入市干 预压力下降；此时允许在岸人民币小幅回落，缩窄与离岸CNH价差，更利于缓解套利压力。 他们并指出，今日人民币成交较昨日明显萎缩，一方面购汇需求略有减少，另外两地价 差已收窄至800点子左右，虽仍具备一定套利空间，但从严监管下套利难度明显加大。短期 市场或回归微妙平衡，双向波动中两地价差或逐渐收窄。 “感觉市场已经有点稳定下来了，远期（购汇）已经被限制了，即期这边节奏基本在央 行这边。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员指出，限制远期购汇等一系列措施之后，即远掉市场都比较平稳，“现 在人民币可以跌，但不会跌太多，市场不会恐慌。” 监管层近日多举措维护汇率稳定，并紧急重申银行结售汇监管细则。消息人士透露，外 管局上海分局要求，加强对短期多次向境外同一人或机构付汇等额5万美元的企业和个人的 审核，并加强个人分拆和重复购付汇管理，建立“关注名单”。 中国央行周二称，近期要求金融机构按其远期售汇（含期权和掉期）签约额的20%交存 外汇风险准备金，相当于让银行为应对未来可能出现的亏损而计提风险准备，通过价格传导 抑制企业远期售汇的顺周期行为，属于非歧视性、价格型的逆周期调节，是对宏观审慎政策 框架的完善。 另外央行还指出，影响外汇储备规模变动因素比较多，既包括央行在外汇市场的操作， 也包括外储投资资产的价格波动，同时由于美元作为外储的计量货币，其它各种货币相对美 元的汇率变动还可能导致外储规模的变化。 今日人民币兑美元即期成交量 为217亿美元，较上日282亿美元减少逾 两成，该成交量也创下一个月来最低水平。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次 高位8月28日的515亿美元。 全球汇市方面，日圆周三连续第三日下跌，因全球股市大涨损及避险资产需求；在此同 时低收益的欧元也走弱，因近期欧元融资的利差交易平仓潮稍事歇息。 中国外汇交易中心周三更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3782。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3778 6.3672 -0.17% 中间价 6.3632 6.3639 0.01% 成交额 217亿美元 282亿美元 日内美元兑人民币相对于中 0.20%(上限±2%) 日高 日低 间价最大波幅 日内波动幅度(pips) 156 6.364 6.3796 今年以来升贬幅度 -2.73% 2005年汇改以来升贬幅度 29.77% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,250 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4674 6.4536 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.6445 6.645 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)