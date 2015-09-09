欧元债市：德国公债收益率上升，市场关注美国和德国的公债标售

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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交易商称，比利时周三通过银团出售23年期公债，也令市场人气承压。
德国10年期公债收益率 上升3个基点至0.71%，周一触及及两周低位0.65%。比利时10年债收益率 上升2个基点至1.04%。
“在针对中国抛售的持续担忧背景下，公债标售环境似乎不太妙。谁都不知道中国的需求会怎样，这造成了不确定性，”德国商业银行策略师Michael Leister称。
“上次德债标售的需求偏淡，所以从某种意义上说，市场已经做好充分的准备。”
欧元区二线国家中，葡萄牙10年债收益率 日内小跌至2.51%，较德国指标公债的收益率溢价处于近一个月最窄水平。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/刘秀红；审校 张涛)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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