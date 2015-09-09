欧元债市：德国公债收益率上升，市场关注美国和德国的公债标售

交易商称，比利时周三通过银团出售23年期公债，也令市场人气承压。

德国10年期公债收益率 上升3个基点至0.71%，周一触及及两周低位0.65%。比利时10年债收益率 上升2个基点至1.04%。

“在针对中国抛售的持续担忧背景下，公债标售环境似乎不太妙。谁都不知道中国的需求会怎样，这造成了不确定性，”德国商业银行策略师Michael Leister称。

“上次德债标售的需求偏淡，所以从某种意义上说，市场已经做好充分的准备。”

欧元区二线国家中，葡萄牙10年债收益率 日内小跌至2.51%，较德国指标公债的收益率溢价处于近一个月最窄水平。(完)

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