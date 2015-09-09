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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 17:29 BJT

路透基点：中电建路桥获得56.22亿元人民币贷款，用于昆明高速路项目

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，位于北京的中电建路桥集团有限公司已经敲定56.22亿元人民币（8.81亿美元）23年期贷款，用于云南省昆明市的一处高速路建设项目。

担任牵头行兼簿记行的中国银行与中信银行分别承贷20亿元和36.22亿元。

其中一位消息人士称，贷款利率是中国人民银行基准利率的108%。

借款人是玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司，母公司中电建路桥是担保人。

该路长50公里，从晋宁县至玉溪市红塔区，预估建设成本为85亿元人民币。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)

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