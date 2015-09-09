路透基点：中电建路桥获得56.22亿元人民币贷款，用于昆明高速路项目

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，位于北京的中电建路桥集团有限公司已经敲定56.22亿元人民币（8.81亿美元）23年期贷款，用于云南省昆明市的一处高速路建设项目。
担任牵头行兼簿记行的中国银行与中信银行分别承贷20亿元和36.22亿元。
其中一位消息人士称，贷款利率是中国人民银行基准利率的108%。
借款人是玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司，母公司中电建路桥是担保人。
该路长50公里，从晋宁县至玉溪市红塔区，预估建设成本为85亿元人民币。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”