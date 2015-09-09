人民币衍生品：掉期曲线整体平稳，连续从严监管政策打压交投兴趣

路透上海9月9日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三短跌长升，但变动幅度整体有限；其中一年期 略微上行，但受制于1,300点子整数关口。交易员称，近期监管层一系列从严政策明显压制掉期成交兴趣，且短期内仍处于监管政策出台密集期，政策干扰因素较多，整个掉期曲线保持平稳概率偏大。

他们并表示，虽然在岸人民币与离岸价差仍较高，但现在企业和个人远期包括合成远期购汇成本大增，套利难度加大，虽然仍有实需购汇以及掉期利差买盘，但市场成交较之前明显下降。短端掉期则因为资金整体宽松变化不大。

“长端掉期短期内区间（波动）概率较大吧，赚钱概率不高，大家也不太愿意去trade（交易），政策这么多，想看远一点很难，踩不准，走一步看一步吧。”一中资行交易员表示，上去1,300点子上方有大行守着，估计上不去，而下跌也较难，毕竟仍有部分实需存在。

另一中资行交易以认为，关键的节点在10月中旬上缴风险准备金时，若导致美元流动性过于紧张，可能会明显提升掉期升水。“一年掉期（升水）确实比较低，这也和之前的干预有关吧。”

8月27日央行意外出手干预掉期市场，因掉期市场深度和活跃度和即期市场相比还很小，当日一年期美元掉期升水当日大跌超500点子。 随后央行有宣布将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。政策一度打压长端掉期至1,000点子以下。 紧接着央行火速发文明确外汇风险保证金征收范围，涵盖人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务，以及时补住逃交保证金的漏洞。

另据消息人士透露，近日外管局上海分局再度紧急发文要求，加强对短期多次向境外同一人或机构付汇等额5万美元的企业和个人的审核，并加强个人分拆和重复购付汇管理，建立“关注名单”。

最近为抚平汇市波动对资金面的冲击，从前周起央行通过公开市场逆回购及SLO操作大量投放滚动流动性；中国央行周二公开市场进行了1,500亿元人民币七天期逆回购操作，利率持平于2.35%；据路透统计，公开市场本周有1,500亿元逆回购到期，全部在周二到期；中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降939元，创出单月降幅纪录新高。

截止北京时间16:30，美元/人民币一周期掉期 报37个点子，一个月期 报175个点子，一年期掉期美元升水 报1,280个点子，分别较上周五下跌5.13%、上涨5.14%、4.49%。

中国银行间市场周三早盘主要回购利率 小幅下行。资金面延续周一午后以来的转暖势头，短期重回充裕局面，此前央行逆回购、SLO(短期流动性调节工具)以及降准等连番输血动作显效；不过后续流动性能否保持宽松，仍要看汇市动向。