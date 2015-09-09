全球金融：洲际交易所11月将推出新加坡平台，交易五种新合约

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
总部位于亚特兰大的ICE稍早计划在3月推出其新加坡平台。但中国的郑州商品交易所，反对ICE起初打算推出的棉花与白糖期约使用其结算价做为参考。
将于11月推出的五种期约，“反映了客户需求，并补足ICE现有的金融与大宗商品指标合约，”ICE在声明中表示。
ICE在2014年以1.5亿美元买下新加坡商业交易所(SMX)，试图进军亚洲交易与清算市场，以扩大其原先覆盖美国、加拿大、巴西、英国与欧洲大陆的市场与清算网络。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 蔡美珍/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”