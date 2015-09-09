全球金融：洲际交易所11月将推出新加坡平台，交易五种新合约

总部位于亚特兰大的ICE稍早计划在3月推出其新加坡平台。但中国的郑州商品交易所，反对ICE起初打算推出的棉花与白糖期约使用其结算价做为参考。

将于11月推出的五种期约，“反映了客户需求，并补足ICE现有的金融与大宗商品指标合约，”ICE在声明中表示。