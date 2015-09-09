路透基点：力劲机械将三年期贷款规模增至6.5亿港元--TRLPC

路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，力劲机械股份有限公司将三年期贷款规模从6亿港元增至6.5亿港元，在一般银团组建阶段已经有六家银行加入。

汇丰银行和大华银行是牵头行兼簿记行。该笔融资包括3.1694亿港元的A部分和4,270万美元的B部分。另外有六家银行以主办行身份参与。

贷款最高综合收益为401个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码327个基点，平均期限2.5625年。

母公司香港力劲科技集团有限公司为贷款担保人。

所筹资金用于再融资和营运资本。

这家香港上市的机械制造商曾于2014年8月签署6.5亿港元三年期定期贷款。该贷款由恒生银行牵头，支付最高综合收益421个基点，利率较Hibor加码330个基点，费用为235个基点。（完）