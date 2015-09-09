路透基点：力劲机械将三年期贷款规模增至6.5亿港元--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，力劲机械股份有限公司将三年期贷款规模从6亿港元增至6.5亿港元，在一般银团组建阶段已经有六家银行加入。
汇丰银行和大华银行是牵头行兼簿记行。该笔融资包括3.1694亿港元的A部分和4,270万美元的B部分。另外有六家银行以主办行身份参与。
贷款最高综合收益为401个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码327个基点，平均期限2.5625年。
母公司香港力劲科技集团有限公司为贷款担保人。
所筹资金用于再融资和营运资本。
这家香港上市的机械制造商曾于2014年8月签署6.5亿港元三年期定期贷款。该贷款由恒生银行牵头，支付最高综合收益421个基点，利率较Hibor加码330个基点，费用为235个基点。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”