欧洲汇市：英国7月制造业产出严重下滑，打击英镑下跌

“这有一大部分看起来是受到能源领域的拖累，以及相关的外溢效应。但即使考虑到这一点，这还是一组疲软数据，”摩根士丹利欧洲外汇策略负责人Ian Stannard称。

“如果结合近期看到的PMI疲软情况来看，目前看起来情况并不是特别好...这或许就足以拖慢步向升息的进程，”他称。“这些都会让英镑有点承压。”

另一项数据显示，英国7月商品贸易逆差扩大至110.82亿英镑，为一年来最大逆差。

Stannard认为，基于国内情况及全球经济成长更大的不确定性，周四的英国央行货币政策委员会(MPC)会议上，九名成员中将只有一人支持立即升息，和上个月一样。(完)

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