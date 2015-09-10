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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 11:07 BJT

台湾债市：10年指标券殖利率下滑，因台股下跌市场顺势偏多操作

路透台北9月10日 - 台湾10年期公债104/12 发行前交易殖利率周四早盘走跌；交易员表示，受到台股下跌、美债殖利率下滑及纽西兰降息带动亚币走贬等影响，早盘市场顺势偏多操作，促使殖利率跳空下跌。

他们指出，昨天殖利率弹升至1.19%-1.20%即吸引大型银行进场捡便宜，但随着今天殖利率下滑，银行已站在卖方获利了结，并静待下一个买点。

〞1.2%是很吸引人的利率，而且是很安全的价位，殖利率如果再弹上来我会去买。〞 一位大型公股银行主管说。

他表示，今早殖利率下滑即是修正昨天超涨。但因经济基本面不佳，短线若殖利率再弹升至1.19%附近即可进场承接。

另一位证券商交易员则称，昨天随殖利率大幅弹升，引发券商恐慌性卖单出笼，但券商杀多杀砍出的筹码，大多被大型银行捡走；而今天券商翻多时又逢银行获利了结，使券商在这波突空突多的行情中，不论做多或做空都因捉方错方向而赔钱。

美国公债收益率周三下滑，因较高的收益率吸引基金经理人等投资人重返市场，今日标售的10年期公债也获得了稳健的需求。

本地时间10:52，104/12期殖利率下跌2.4基点至1.1805%。交易商预估今日交易区间在1.17-1.20%。

台湾股市加权指数 则小跌0.36%报8,256.56点。

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(记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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