台湾债市：10年指标券殖利率下滑，因台股下跌市场顺势偏多操作

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透台北9月10日 - 台湾10年期公债104/12 发行前交易殖利率周四早盘走跌；交易员表示，受到台股下跌、美债殖利率下滑及纽西兰降息带动亚币走贬等影响，早盘市场顺势偏多操作，促使殖利率跳空下跌。
他们指出，昨天殖利率弹升至1.19%-1.20%即吸引大型银行进场捡便宜，但随着今天殖利率下滑，银行已站在卖方获利了结，并静待下一个买点。
〞1.2%是很吸引人的利率，而且是很安全的价位，殖利率如果再弹上来我会去买。〞 一位大型公股银行主管说。
他表示，今早殖利率下滑即是修正昨天超涨。但因经济基本面不佳，短线若殖利率再弹升至1.19%附近即可进场承接。
另一位证券商交易员则称，昨天随殖利率大幅弹升，引发券商恐慌性卖单出笼，但券商杀多杀砍出的筹码，大多被大型银行捡走；而今天券商翻多时又逢银行获利了结，使券商在这波突空突多的行情中，不论做多或做空都因捉方错方向而赔钱。
美国公债收益率周三下滑，因较高的收益率吸引基金经理人等投资人重返市场，今日标售的10年期公债也获得了稳健的需求。
本地时间10:52，104/12期殖利率下跌2.4基点至1.1805%。交易商预估今日交易区间在1.17-1.20%。
台湾股市加权指数 则小跌0.36%报8,256.56点。
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(记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同