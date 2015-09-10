重温稿-台湾货币市场：提存期初短率稳在低位，银行资金水位偏高急寻销钱管道

* 短率稳在低位 * 短票需求畅旺 * RP利率续处低档 记者 詹静宜 路透台北9月9日 - 台湾银行间短率周三稳在低位。资金调度人士指出，目前银行间资金水位偏高，资金 满满令银行普遍积极寻找销钱管道，但资金去化管道有限，令短率持续盘旋低档。 他们并表示，近日央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道稍有减弱，致周二当日超额准备达274亿台币 ，且新的提存期才刚展开，累积超额准备已突破千亿台币大关，显示市场资金较宽裕。 〞外银钱还蛮多，蛮好借的。〞一位中小型银行资调人士说。 另有位大型民营银行交易员也称，从近期央行减缓冲销银行间隔夜拆款力道来看，央行有意维持市场宽松 态势，并为因应季底紧缩因素；预料季底前宽松态势有望持续，短率将维持在既有低档盘整。 至于央行周五(11日)将加发14天期存单，发行利率为0.40%，交易员认为，此次加发14天期存单为到期续 作，且利率不变，对市场影响有限。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.321% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.410% 0.320-0.420% --两周拆款利率区间 0.325-0.400% 0.370-0.415% **短票需求畅旺** 短票方面，票券商交易员表示，相较于银行间畅旺的买票需求，月初发票量能略显不足，成交以跨季天期 为优先以避开资金落点季底，交投利率则游走原有区间不变。 〞饼不大，银行又来抢，对卖方的议价空间是比较有利的。〞一位大型票券公司交易员说。 另位票券商交易员亦称，为分散季底资金流动性不足的风险，资金尽量避开落点季底，甚至也会销售60-9 0天期短票，有家行库今起承作六个月天期短票利率在0.50%，颇具指标意义，凸显市场对短票利率再走跌的担 忧略有增温。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.47%，同上日；部分60天期短票也成交在0.47% 。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.471%，前日在0.47 2%；上日成交量58.96亿台币，前日69.96亿台币。 台湾央行周三共发行2,337.5亿台币定存单，较今日存单到期金额2,277.5亿，发行余额增60亿。 本周到期台湾央行存单金额为1兆(万亿)4,930.7亿台币，本周余日落点分别为周四2,442.2亿、周五776亿 。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为134亿台币，累积超额准备为1,156亿台币、加计前期1%的超额 准备2,507亿台币。 **RP利率持稳** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，尽管下半周交割因子较多，包括明日交割Toyota Motor C redit的7.5亿美元债及周五交割350亿台币10年公债，但月初银行、投信、寿险端资金情势皆属宽裕，RP利率 料将续处低档。 他们表示，明天虽有Toyota Motor Credit的7.5亿美元债交割，惟巴克莱银行也将于明日提前还本6亿美 元，两相抵销后对市场影响微乎其微，今日RP利率仍旧徘徊低位。 〞因为钱还是多，后续还有机会往下一些。〞一位证券商交易员说。 另一位票券商交易员也称，自央行调降银行间隔夜拆款代收利率至0.32%以来，一周以上天期公债、公司 债RP利率已趋跌近2-3个基点，预期这个趋势仍会持续，客户端因资金欠缺去路，也只能被迫接受。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.48%，少数成交在0.47%；10天期以上公司债RP主要成交 在0.58%，少数成交在0.57%，大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间 则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 张喜良)