台湾债市：指标券殖利率小幅收低终止三连升，台股震荡令短多含泪出场

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 指标10年公债殖利率终止连三日收升 * 台股震荡，短多被轧尾盘含泪出场 * 料明日104/12期主要区间在1.17-1.21% 路透台北9月10日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周四小 幅收低，终止连续三日升势；交易员指出，受台股震荡影响，尾盘殖利率跌幅收敛，短线多 头被迫杀出，料短线殖利率将在高档震荡。 他们指出，随大陆股市下跌，今天台股亦呈震荡走势，使早盘做偏多操作者再陷困境， 尾盘不得不出场；随着美国联邦储备理事会(FED)开会进入倒数，市场观望气氛渐浓，交投 将趋于清淡。 〞今天早盘进来做短多的人又被轧到了，尾盘只好含泪出场。〞一位大型商银交易员说 。 一位大型商银交易员认为，预估殖利率若再度攻上1.20%以上，料将吸引大型行库投资性 买盘进场，但因短多惊魂未定，加上目前市场筹码零乱，短线殖利率在高档震荡的机率升高 ，预计要到下周四美国FED开会结果出炉后情势才会明朗。 一大型证券商交易员也说，因下周存有FED升息与否，以及月底央行开会等不确定因素 ，近日交投将渐趋冷清，短线不会有大行情。 台湾股市周四收小幅下跌，加权股价指数 收跌0.22%，报8,268.68点。 交易员预估，明日104/12期殖利率区间暂看在1.17-1.21%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 -1.25 1.1920% 1.1751-1.1920% 182.00 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 9/10(四)：美国8月进出口物价；美国7月趸售库存和销售。 9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心 和现况指数；美国8月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2400 5 104/9 0.7700 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.5000 (完) (记者 罗两莎 ；审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同