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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 15:54 BJT

台湾债市：指标券殖利率小幅收低终止三连升，台股震荡令短多含泪出场

* 指标10年公债殖利率终止连三日收升
    * 台股震荡，短多被轧尾盘含泪出场
    * 料明日104/12期主要区间在1.17-1.21%

    路透台北9月10日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周四小
幅收低，终止连续三日升势；交易员指出，受台股震荡影响，尾盘殖利率跌幅收敛，短线多
头被迫杀出，料短线殖利率将在高档震荡。
    
    他们指出，随大陆股市下跌，今天台股亦呈震荡走势，使早盘做偏多操作者再陷困境，
尾盘不得不出场；随着美国联邦储备理事会(FED)开会进入倒数，市场观望气氛渐浓，交投
将趋于清淡。
    
    〞今天早盘进来做短多的人又被轧到了，尾盘只好含泪出场。〞一位大型商银交易员说
。
    
   一位大型商银交易员认为，预估殖利率若再度攻上1.20%以上，料将吸引大型行库投资性
买盘进场，但因短多惊魂未定，加上目前市场筹码零乱，短线殖利率在高档震荡的机率升高
，预计要到下周四美国FED开会结果出炉后情势才会明朗。
    
    一大型证券商交易员也说，因下周存有FED升息与否，以及月底央行开会等不确定因素
，近日交投将渐趋冷清，短线不会有大行情。

    台湾股市周四收小幅下跌，加权股价指数 收跌0.22%，报8,268.68点。 
    
    交易员预估，明日104/12期殖利率区间暂看在1.17-1.21%。 
                             
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                  -1.25      1.1920%   1.1751-1.1920%     182.00
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：
    
    9/10(四)：美国8月进出口物价；美国7月趸售库存和销售。
    
    9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心
和现况指数；美国8月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议。

         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                      没有成交
         10       104/5                        1.2400
          5       104/9                        0.7700
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                        0.5000
 (完)      

 (记者 罗两莎 ；审校 黄凯)

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