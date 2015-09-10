台湾股市：小幅收低惟表现抗跌，美股下跌引短线获利了结

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透台北9月10日 - 台湾股市周四收小幅下跌；分析师表示，台股受到美股走跌影响，引发短线获利了结卖单出笼，惟从指数小跌，成交量控制在千亿台币以下观察，显示今天台股表现抗跌。
台新投顾协理黄文清认为，随着台股周三大涨且拉出一根长红棒，已一扫市场先前股市低迷阴霾，市场信心已逐渐恢复，最坏情况已经慢慢过去。
〞昨天一根长红棒拉上来，市场信心就恢复了。〞他说。
但分析师指出，因下周存在美国联邦储备理事会(FED)可能升息的不确定因素，短线市场观望气氛转浓，大盘亦将陷区间盘整。
元大投顾分析师即称，美国FED是否升息攸关台股未来表现，FED下周若宣布升息，代表美国宽松的货币政策趋势已改变，台股恐拉回；反之若维持利率不变，台股有望展开另一波反弹行情，指数将先挑战8,500点颈线位子，甚至有机会往上挑战9,000至9,200点。
黄文清则认为，美国FED即使下周宣布升息，这表示利空出尽，且因日本和欧洲都还在印钞票，FED升息对台股的资金面冲击有限。
在经济基本面方面，他说，预估第四季的经济数据不会太差，预估9月的出口有望回升；因此，台股不致再出现暴跌的情况。
分析师预估，明天台股可能小跌，指数在8,200-8,300间狭幅整理。
台湾加权股价指数 收跌0.22%，报8,268.68点；今日成交初值 为850.74亿台币，上交易日修正后为1,188.65亿。
亚洲股市周四下跌，此前中国和日本公布的经济数据表现低迷，加剧了已然高涨的经济增长担忧，打击了投资者买入风险较高资产的意愿。
本地时间14:16，MSCI亚太明晟指数 下跌1.5%、日股 跌2.51%，韩股 上涨1.44%。(完)
美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR
美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N/OCN
Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 .AV.N
Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 .PG.N
Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 .PL.N
美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN
股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEWS/US
欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN
香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 .SSCN
澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 .TWCN
韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 .SOCN
英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .GDAXI
法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (记者 罗两莎；; 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同