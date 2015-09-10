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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 14:46 BJT

台湾股市：小幅收低惟表现抗跌，美股下跌引短线获利了结

路透台北9月10日 - 台湾股市周四收小幅下跌；分析师表示，台股受到美股走跌影响，引发短线获利了结卖单出笼，惟从指数小跌，成交量控制在千亿台币以下观察，显示今天台股表现抗跌。

台新投顾协理黄文清认为，随着台股周三大涨且拉出一根长红棒，已一扫市场先前股市低迷阴霾，市场信心已逐渐恢复，最坏情况已经慢慢过去。

〞昨天一根长红棒拉上来，市场信心就恢复了。〞他说。

但分析师指出，因下周存在美国联邦储备理事会(FED)可能升息的不确定因素，短线市场观望气氛转浓，大盘亦将陷区间盘整。

元大投顾分析师即称，美国FED是否升息攸关台股未来表现，FED下周若宣布升息，代表美国宽松的货币政策趋势已改变，台股恐拉回；反之若维持利率不变，台股有望展开另一波反弹行情，指数将先挑战8,500点颈线位子，甚至有机会往上挑战9,000至9,200点。

黄文清则认为，美国FED即使下周宣布升息，这表示利空出尽，且因日本和欧洲都还在印钞票，FED升息对台股的资金面冲击有限。

在经济基本面方面，他说，预估第四季的经济数据不会太差，预估9月的出口有望回升；因此，台股不致再出现暴跌的情况。

分析师预估，明天台股可能小跌，指数在8,200-8,300间狭幅整理。

台湾加权股价指数 收跌0.22%，报8,268.68点；今日成交初值 为850.74亿台币，上交易日修正后为1,188.65亿。

亚洲股市周四下跌，此前中国和日本公布的经济数据表现低迷，加剧了已然高涨的经济增长担忧，打击了投资者买入风险较高资产的意愿。

本地时间14:16，MSCI亚太明晟指数 下跌1.5%、日股 跌2.51%，韩股 上涨1.44%。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

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