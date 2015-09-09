企业并购：加拿大宏利金融收购渣打香港养老金业务接近定案--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港/新加坡9月9日 - 熟知事况人士向路透表示，加拿大保险业者宏利金融(Manulife Financial) 以约4亿美元收购渣打 香港养老金业务一事已经接近定案。
为了追求更大幅度的增长，宏利金融持续扩大亚洲业务，2015年第一季亚洲占宏利金融营收比重已超过五成。
对于渣打而言，出售该业务意味着近一步退出香港市场；渣打已于去年退出香港消费金融市场。渣打香港管理约200亿港元强制性公积金。
渣打及宏利金融拒绝置评。消息人士不愿具名，因相关资讯并未公开。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”