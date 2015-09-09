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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 18:03 BJT

企业并购：加拿大宏利金融收购渣打香港养老金业务接近定案--消息

路透香港/新加坡9月9日 - 熟知事况人士向路透表示，加拿大保险业者宏利金融(Manulife Financial) 以约4亿美元收购渣打 香港养老金业务一事已经接近定案。

为了追求更大幅度的增长，宏利金融持续扩大亚洲业务，2015年第一季亚洲占宏利金融营收比重已超过五成。

对于渣打而言，出售该业务意味着近一步退出香港市场；渣打已于去年退出香港消费金融市场。渣打香港管理约200亿港元强制性公积金。

渣打及宏利金融拒绝置评。消息人士不愿具名，因相关资讯并未公开。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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