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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 18:54 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水缩窄，但供给依旧充足

周三来自日本石油连盟数据显示，日本低硫燃料油商业库存较上周增加3.88%，至77万千升。

其他市场消息，印尼国有能源公司Pertamina周三否认存在燃料短缺，或是管线项目被取消。

今日没有可报告的现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 王洋/孙茉莉)

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