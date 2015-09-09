国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水缩窄，但供给依旧充足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
周三来自日本石油连盟数据显示，日本低硫燃料油商业库存较上周增加3.88%，至77万千升。
其他市场消息，印尼国有能源公司Pertamina周三否认存在燃料短缺，或是管线项目被取消。
今日没有可报告的现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 王洋/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”