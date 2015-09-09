马来西亚期市：棕榈油期货触及六周高点，获益于技术性买盘和空头回补

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达9月9日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及六周高点，空头回补和技术性买盘带来支撑，本周稍后将公布产量数据。
马来西亚11月棕榈油合约 收高1.1%，报每吨2,114马币。
稍早棕榈油合约一度涨至2,132马币，为7月29日以来最高，本月迄今已累计上涨6%。
成交量报49,876口，高于以往的每日均量35,000口。
“市场不断上涨，频创新高，”吉隆坡一交易商说道。“场内涌现大量投机性买盘和空头回补，但更多缘于技术面因素。”
马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四将公布8月产量和库存数据，很多交易商预期前景偏空。
路透大宗商品和能源市场分析师王涛称，预期棕榈油将测试阻力位2,113马币，若上破该水准将进一步涨至2,171。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”