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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 18:59 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及六周高点，获益于技术性买盘和空头回补

路透雅加达9月9日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及六周高点，空头回补和技术性买盘带来支撑，本周稍后将公布产量数据。

马来西亚11月棕榈油合约 收高1.1%，报每吨2,114马币。

稍早棕榈油合约一度涨至2,132马币，为7月29日以来最高，本月迄今已累计上涨6%。

成交量报49,876口，高于以往的每日均量35,000口。

“市场不断上涨，频创新高，”吉隆坡一交易商说道。“场内涌现大量投机性买盘和空头回补，但更多缘于技术面因素。”

马来西亚棕榈油总署(MPOB)周四将公布8月产量和库存数据，很多交易商预期前景偏空。

路透大宗商品和能源市场分析师王涛称，预期棕榈油将测试阻力位2,113马币，若上破该水准将进一步涨至2,171。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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