马来西亚期市：棕榈油期货触及六周高点，获益于技术性买盘和空头回补

稍早棕榈油合约一度涨至2,132马币，为7月29日以来最高，本月迄今已累计上涨6%。

“市场不断上涨，频创新高，”吉隆坡一交易商说道。“场内涌现大量投机性买盘和空头回补，但更多缘于技术面因素。”

路透大宗商品和能源市场分析师王涛称，预期棕榈油将测试阻力位2,113马币，若上破该水准将进一步涨至2,171。(完)