美国热股：苹果新款iPhone料采用压力触控感应，股价盘初小升

路透9月9日 - 通过在iPhone机型中增加更接近真实的触感，苹果 或许已经成功掌握了一项面板技术，实现长期以来的愿景，让移动设备面板不再只有冰冷玻璃的感觉。

苹果预料将在新款iPhone采用Force Touch技术，通过一个模仿实体按键感觉及回应的压力感应屏幕，使用者可以更直觉式地与手机互动。

苹果周二收报112.31美元，周三盘初小升0.61%。(完)

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