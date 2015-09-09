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市场报道 | 2015年 9月 9日 星期三 21:38 BJT

美国热股：麦当劳日本店8月销售增加，股价盘初微升

路透9月9日 - 麦当劳 日本分支周三公布，8月同店销售自2014年1月以来首度上升，受助于与上年同期的对比，当时爆发食品安全丑闻令顾客望之却步。

日本麦当劳在声明中表示，8月销售较上年同期增长2.8%。

麦当劳周二收报96.78美元，周三盘初涨0.46%。(完)

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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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