美国热股：麦当劳日本店8月销售增加，股价盘初微升

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月9日 - 麦当劳 日本分支周三公布，8月同店销售自2014年1月以来首度上升，受助于与上年同期的对比，当时爆发食品安全丑闻令顾客望之却步。
日本麦当劳在声明中表示，8月销售较上年同期增长2.8%。
麦当劳周二收报96.78美元，周三盘初涨0.46%。(完)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。