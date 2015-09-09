东南亚股市：与全球股市一道上涨，泰国政府经济刺激举措提振股市

路透曼谷9月9日 - 东南亚股市周三上涨，因全球股市走升，泰国股市触及逾三周高位，市场对该国政府的措施感到乐观，而印尼股市则延续涨势。

泰国股市 上涨1.2%至1,396.29点，创下8月17日以来最高收位。

Krung Thai Bank 和Kasikornbank 位列成交最为活跃的个股之列，因政府出台新一轮旨在帮助小企业的措施。

印尼股市 上涨0.7%至4,347.28点，前一日曾上涨0.4%。

在市场收市后印尼公布了旨在吸引更多投资和支撑本币的措施。

新加坡股市 收在近两周高位，马来西亚股市 触及逾一周高位。

越南股市 收在三周高位，菲律宾股市 从前一日的约两周收盘低位水准上反弹0.7%。

全球股市周三上涨，日本股市以8%的涨幅领涨，这帮助提振美元，中国出台更多刺激措施的前景减轻了投资者的担忧。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 330.87 5.02 +1.54 -19.45 410.77

新加坡 2928.18 42.86 +1.49 -12.99 3365.15

马来西亚 1603.36 16.24 +1.02 -8.96 1761.25

泰国 1396.29 16.97 +1.23 -6.77 1497.67

印尼 4347.28 28.69 +0.66 -16.83 5226.95

菲律宾 6942.47 51.17 +0.74 -3.98 7230.57

越南 572.34 5.62 +0.99 +4.90 545.63

(完)

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