国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至三周高位，因西方船货料减少

路透新加坡9月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周三小升至三周高位每吨77.23美元，因预期从地中海和欧洲到达亚洲的船货减少，提振了卖家的信心。

本月从西方到岸亚洲的大约有150万吨石脑油，大幅低于5-8月的平均水平185万吨。

近期石脑油裂解装置维护导致亚洲需求减弱，可能放缓了从欧洲到亚洲的船货到岸量，因市场需要更多时间吸纳剩余供给。

自6月底/7月初以来，亚洲石脑油现货成本加运费价(C&F)处在贴水区间。

“11月到岸船货的价格应该好于我们现在看到的10月船货价格，”一位交易员说。

印度石油天然气公司(ONGC)标售34,500吨船期10月7-8日的石脑油。

印度石油公司(IOC)标售15,000吨船期10月2-4日的石脑油。

科威特标售总计49,000吨10月下半月的石脑油。

Saigon Petro则求购10,000吨船期为10月113-17日的95号汽油船货。

新加坡现货市场上未有汽油和石脑油交易达成。(完)

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