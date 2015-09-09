国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至三周高位，因西方船货料减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周三小升至三周高位每吨77.23美元，因预期从地中海和欧洲到达亚洲的船货减少，提振了卖家的信心。
本月从西方到岸亚洲的大约有150万吨石脑油，大幅低于5-8月的平均水平185万吨。
近期石脑油裂解装置维护导致亚洲需求减弱，可能放缓了从欧洲到亚洲的船货到岸量，因市场需要更多时间吸纳剩余供给。
自6月底/7月初以来，亚洲石脑油现货成本加运费价(C&F)处在贴水区间。
“11月到岸船货的价格应该好于我们现在看到的10月船货价格，”一位交易员说。
印度石油天然气公司(ONGC)标售34,500吨船期10月7-8日的石脑油。
印度石油公司(IOC)标售15,000吨船期10月2-4日的石脑油。
科威特标售总计49,000吨10月下半月的石脑油。
Saigon Petro则求购10,000吨船期为10月113-17日的95号汽油船货。
新加坡现货市场上未有汽油和石脑油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”