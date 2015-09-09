国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，不过供给仍充足

路透新加坡9月9日 - 亚洲10月柴油裂解价差周三持稳在每桶13.26美元，不过供给依旧充足对卖家而言还是个问题。

亚洲航煤裂解价差下滑0.04美元至每桶13.90美元，因库存居高不下。

据官方数据显示，9月5日一周日本煤油库存增加590,000桶，触及八个月高点近1,600万桶。

即使在日本整体炼化产能利用率处在六周低位的情况下，库存也还是上升。

印度MRPL炼厂计划将旗下位于南部Karnataka邦一家炼厂的产能提高20%，到2019年时达到每日360,000桶。

新加坡现货交易，道达尔自壳牌手中买入150,000桶含硫量10ppm的柴油，船期定在9月24-28日，价格为每桶升水1.20美元，为今日仅有的一笔现货交易。(完)

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