国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，不过供给仍充足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月9日 - 亚洲10月柴油裂解价差周三持稳在每桶13.26美元，不过供给依旧充足对卖家而言还是个问题。
亚洲航煤裂解价差下滑0.04美元至每桶13.90美元，因库存居高不下。
据官方数据显示，9月5日一周日本煤油库存增加590,000桶，触及八个月高点近1,600万桶。
即使在日本整体炼化产能利用率处在六周低位的情况下，库存也还是上升。
印度MRPL炼厂计划将旗下位于南部Karnataka邦一家炼厂的产能提高20%，到2019年时达到每日360,000桶。
新加坡现货交易，道达尔自壳牌手中买入150,000桶含硫量10ppm的柴油，船期定在9月24-28日，价格为每桶升水1.20美元，为今日仅有的一笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”