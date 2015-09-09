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货币新闻 | 2015年 9月 9日 星期三 23:03 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶运费齐降

路透9月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因各类船舶需求均疲弱。

乾散货运价指数下跌18点，报855点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降30点，或2.33%，报1,256点。日均获利下降328美元，报9,172美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌17点，或2.14%，报776点，日均获利下滑137美元，至6,200美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌5点，报472点。超灵便型船指数 跌10点，报838点。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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