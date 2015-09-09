纽约期市：原糖期货因巴西降雨而上涨，可可升至七周高位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约/伦敦9月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跳升逾3%，结束连续两日下跌的頽势，因巴西降水支撑市场，且巴西主要甘蔗种植地区的出产数据大致符合预期。
可可期货升至七周高位，受助于技术买入信号，及主要产地象牙海岸干燥的天气可能导致即将到来的2015-16收获季减产的担忧。
阿拉比卡咖啡期货持稳，美元上涨为市场带来一些压力。
10月原糖 收盘升0.36美分，或3.3%，至每磅11.43美分，在收市前的10分钟内扩大升幅，近20%的交易量是在这段时间内录得。
“降雨影响收割步伐，且令甘蔗失去部份含糖量，”荷兰合作银行商品分析师Tracey Allen说，她所说的是巴西中南部甘蔗种植地区。
行业组织Unica公布的数据显示，在8月上半个月，巴西中南地区的甘蔗加工厂出产284万吨糖，为市场预估区间的低端，加工厂将甘蔗生产乙醇的配置达到56.8%，高于市场预期。
10月白糖 收盘升1.40美元，或0.4%，报每吨346美元。
12月纽约可可 收盘上涨50美元，或1.6%，报每吨3,270美元，盘中升至3,278美元高位。
伦敦12月可可 收涨33英镑，或1.5%，报2,204英镑。
12月阿拉比卡咖啡 收盘涨0.1美分，或0.1%，至每磅1.211美元，此前跌至1.192美元，伸手可及上周触及的一年半低位1.1775美元。
11月罗布斯卡咖啡期货 收盘涨12美元，或0.8%，报每吨1,604美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”