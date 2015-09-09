纽约期市：原糖期货因巴西降雨而上涨，可可升至七周高位

路透纽约/伦敦9月9日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跳升逾3%，结束连续两日下跌的頽势，因巴西降水支撑市场，且巴西主要甘蔗种植地区的出产数据大致符合预期。

可可期货升至七周高位，受助于技术买入信号，及主要产地象牙海岸干燥的天气可能导致即将到来的2015-16收获季减产的担忧。

阿拉比卡咖啡期货持稳，美元上涨为市场带来一些压力。

10月原糖 收盘升0.36美分，或3.3%，至每磅11.43美分，在收市前的10分钟内扩大升幅，近20%的交易量是在这段时间内录得。

“降雨影响收割步伐，且令甘蔗失去部份含糖量，”荷兰合作银行商品分析师Tracey Allen说，她所说的是巴西中南部甘蔗种植地区。

行业组织Unica公布的数据显示，在8月上半个月，巴西中南地区的甘蔗加工厂出产284万吨糖，为市场预估区间的低端，加工厂将甘蔗生产乙醇的配置达到56.8%，高于市场预期。

10月白糖 收盘升1.40美元，或0.4%，报每吨346美元。

12月纽约可可 收盘上涨50美元，或1.6%，报每吨3,270美元，盘中升至3,278美元高位。

伦敦12月可可 收涨33英镑，或1.5%，报2,204英镑。

12月阿拉比卡咖啡 收盘涨0.1美分，或0.1%，至每磅1.211美元，此前跌至1.192美元，伸手可及上周触及的一年半低位1.1775美元。

11月罗布斯卡咖啡期货 收盘涨12美元，或0.8%，报每吨1,604美元。(完)

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