芝加哥期市：CBOT玉米连升第三日，因USDA报告出炉前投资者回补空头

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅上涨，连升第三日，交易商表示，因在周五美国农业部(USDA)公布月度作物报告前，投资者轧平头寸。
投资者继续出脱空头仓位，因预计USDA将下调其玉米产量和单产预估。
交投最活跃的12月玉米期货 触及一周高位3.72-1/2美元，但升至20日移动均线遇到阻力。
现有的玉米供应充足，秋季美国玉米也将收割，这限制了玉米期货价格升幅。玉米期货缩减稍早录得的升幅，大豆和小麦也扭转稍早升势，收盘下跌。
芝加哥商业交易所集团(CME Group)称，有767口CBOT-9月玉米期货 交割，该合约将在9月14日到期。
12月玉米期货 收涨3/4美分，至每蒲式耳3.69美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为220,642口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。