芝加哥期市：CBOT玉米连升第三日，因USDA报告出炉前投资者回补空头

路透芝加哥9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅上涨，连升第三日，交易商表示，因在周五美国农业部(USDA)公布月度作物报告前，投资者轧平头寸。

投资者继续出脱空头仓位，因预计USDA将下调其玉米产量和单产预估。

交投最活跃的12月玉米期货 触及一周高位3.72-1/2美元，但升至20日移动均线遇到阻力。

现有的玉米供应充足，秋季美国玉米也将收割，这限制了玉米期货价格升幅。玉米期货缩减稍早录得的升幅，大豆和小麦也扭转稍早升势，收盘下跌。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)称，有767口CBOT-9月玉米期货 交割，该合约将在9月14日到期。

12月玉米期货 收涨3/4美分，至每蒲式耳3.69美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为220,642口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)