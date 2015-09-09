国际油市：油价下跌近4%，因供应过剩和需求忧虑

* 实货原油供应过剩，向期货施压

* 美股转跌，回吐稍早录得的升幅

* 今年英国原油产量将上升

路透纽约9月9日 - 原油价格周三下挫近4%，供应充足和对经济成长放缓将限制原油需求的忧虑为油市带来压力。

原油期货扩大跌幅，因美股由升转跌，此前对中国将推出更多经济刺激计划的预期提振日本和欧洲股市上涨。

“油市没有受到这一宏观经济乐观情绪带动而进一步上涨，令人重新关注油市疲弱的实货基本面上，”Citi Futures能源期货专家Tim Evans在报告中表示。

原油期货承压，因担心原油库存膨胀、全球产量高企及伊朗恢复原油出口的可能性不断上升，而中国经济成长放缓对原油需求构成威胁。

布兰特原油 收低1.94美元，或3.92%，报每桶47.58美元，上日攀升4%。

美国原油 收跌1.79美元，或3.9%，报每桶44.15美元，美国原油在周二下跌。周一为美国劳工节假期。

劳工节假期被视为是美国夏季驾车出游旺季结束。

美国能源资料协会(EIA)在月报中下调今明两年全球原油日需求增长预估。

交易商等待美国石油协会(API)和EIA公布最新的美国原油库存数据。API将在今日2030GMT公布其库存数据。

接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存将增加90万桶。

一名行业消息人士对路透表示，沙特阿拉伯(沙乌地)8月原油日均产量为1,026万桶，较7月下滑约10万桶。