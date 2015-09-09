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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 05:15 BJT

韩国数据：8月进口物价连续第36个月同比下跌，因原油和商品价格持低

路透首尔9月10日 - 韩国央行周四公布的数据显示，8月进口物价连续第36个月同比下跌，延续有纪录以来最长的跌势，因全球油价和商品价格持低。

韩国央行称，8月以韩元计进口物价较上年同期下降13.6%，为去年12月以来最小降幅，且略低于7月经修正后同比跌幅14.0%。

在进口类别中，原材料进口价格8月同比下降35.7%，而煤和成品油进口价格同比下降41.1%。

8月进口物价较前月下跌0.3%，7月为下跌0.4%。

8月以韩元计出口物价较上年同期下跌1.5%，7月同比下跌2.0%。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

*8月　 7月　 6月　 5月 　 　4月

进口物价

较上年同期(%) -13.6 -14.0 -14.1 -14.6 -17.1

较上月(%) -0.3 -0.4 +0.6 +1.3 -2.4

出口物价

较上年同期(%) -1.5 -2.0 -2.2 -3.5 -6.0

较上月(%) +0.7 +0.5 +1.2 +1.1 -1.8

　　*　有待修订(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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