韩国数据：8月进口物价连续第36个月同比下跌，因原油和商品价格持低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔9月10日 - 韩国央行周四公布的数据显示，8月进口物价连续第36个月同比下跌，延续有纪录以来最长的跌势，因全球油价和商品价格持低。
韩国央行称，8月以韩元计进口物价较上年同期下降13.6%，为去年12月以来最小降幅，且略低于7月经修正后同比跌幅14.0%。
在进口类别中，原材料进口价格8月同比下降35.7%，而煤和成品油进口价格同比下降41.1%。
8月进口物价较前月下跌0.3%，7月为下跌0.4%。
8月以韩元计出口物价较上年同期下跌1.5%，7月同比下跌2.0%。
以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
*8月 7月 6月 5月 4月
进口物价
较上年同期(%) -13.6 -14.0 -14.1 -14.6 -17.1
较上月(%) -0.3 -0.4 +0.6 +1.3 -2.4
出口物价
较上年同期(%) -1.5 -2.0 -2.2 -3.5 -6.0
较上月(%) +0.7 +0.5 +1.2 +1.1 -1.8
* 有待修订(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”